Attribution de 200 aides à l’habitat rural

Par DDK | Il ya 37 minutes

Les services de la wilaya de Boumerdès ont procédé, dans la soirée d lundi à mardi, à l’attribution des aides financières destinées à l’habitat rural à 200 familles. La cérémonie d’attribution de ces aides financières, estimées à 70 millions de centimes, s’est déroulée dans une atmosphère de veillée ramadhanesque festive, en présence du premier magistrat de la wilaya, Abderrahmane Madani Fouatih, et des autorités locales civile et militaire. Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un vaste plan d’attribution de logements toutes formules confondues, la plus importante dans le pays depuis l’indépendance de notre pays, et ce, en application des instructions du président de la République. Pour rappel, le ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelhamid Temmar, a récemment déclaré que cette importante opération de relogement de 50 000 familles réparties sur le territoire national se fera sous la supervision de onze ministres et des autorités locales des 48 wilayas du pays. Il faut souligner, ici, que cette vaste opération a été rendue possible grâce au rythme accéléré donné à la réalisation de ces programmes qui étaient, faut-il le souligner, en souffrance à cause du manque de financement.

Hocine Amrouni