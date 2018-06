«Pas d’augmentation du gaz et de l’électricité»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 89 lecture(s)

Le ministre de l'énergie M. Mustapha Guitouni a écarté toute hausse à l'heure actuelle des tarifs de l'électricité, même si le coût de sa production est supérieur à la tarification payée. «L’augmentation de la tarification de l'électricité et du gaz n'est pas à l'ordre du jour, pour le moment du moins», a-t-il rassuré. Le ministre a néanmoins affirmé que «sa révision à l’avenir est inévitable, puisque le coût de production est supérieur au prix payé par le citoyen». S’exprimant, dimanche, lors de sa visite de travail effectuée dans la wilaya de Blida, M. Guitouni explique que la production d'un kilowatt revient à 10 DA et facturée à 4 DA au client. Le ministre a en outre indiqué que 80% des clients de Sonelgaz règlent leurs factures de manière régulière, tandis que 20% accusent des retards de paiement. Par ailleurs, et en ce qui concerne les prix du carburant, le ministre affirme qu'«ils sont beaucoup plus bas que dans d'autres pays». Il estime que le seul moyen d'alléger la facture de cette matière énergétique est de s'orienter vers l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Il a, a cet effet, annoncé l'ouverture prochaine de la voie au secteur privé pour l'investissement dans l'installation des kits GPL, vu la forte pression enregistrée au niveau de différentes unités relevant de la société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (NAFTAL). Sur un autre volet, M. Guitouni a mis l'accent sur l'importance de la formation des jeunes, notamment ceux des wilayas du Sud, dans le domaine des hydrocarbures, ce à quoi œuvre l'Etat qui a procédé à l'ouverture d'instituts spécialisés, à l'image du projet de réalisation d'un institut à Adrar pour la formation d'environ 700 jeunes annuellement afin de fournir une main d'œuvre qualifiée pour le travail dans les champs pétroliers. Dans cette optique, le ministre de l'Energie a évoqué la possibilité de créer des spécialités universitaires dans le domaine de l'électricité et du gaz, outre les énergies renouvelables, afin de fournir des cadres spécialisés dans ce domaine vital. Guitouni a mis l'accent, d'autre part, sur l'importance pour Sonatrach de se diriger à l'avenir vers l'investissement à l'étranger, afin de couvrir le déficit enregistré en cas de baisse des prix du pétrole, une politique adoptée par des compagnies mondiales de la même envergure. Le ministre a apporté un démenti aux allégations faisant état de l'épuisement prochain du pétrole, affirmant que « l'Algérie est un pays détenteur de richesses naturelles dont une infime partie est exploitée à ce jour».

L. O. CH