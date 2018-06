3 232 commerçants réquisitionnés

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

En prévision de la fête de l’Aïd El-Fitr, plus de 3 000 commerçants ont été réquisitionnés au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. En effet, la Direction du commerce locale a réquisitionné 3 232 commerçants pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El-Fitr. Cette mesure a été prise pour éviter toute perturbation dans l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires de base, notamment le pain et le lait. Il s’agit de 2 780 commerçants d’alimentation générale et de fruits et légumes, 140 boulangers, 7 minoteries, 4 laiteries, 1 usine d’eau minérale et 300 commerçants exerçant dans d’autres activités telles que les cafétérias, station de services, dépôt de gaz et vulcanisateur… Ainsi, 48 agents de contrôle repartis sur 24 brigades mobiles ont été mobilisés pour veiller au respect de ce programme des permanences. Les commerçants malveillants peuvent encourir des amendes allant de 30 000 à 200 000 DA, et ce conformément à la réglementation en vigueur. La loi n° 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, prévoit que «le non-respect de l’obligation de permanence est sanctionné par une amende de 30 000 DA à 200 000 DA. Toutefois, le directeur du commerce de la wilaya propose une amende transactionnelle d’un montant de 100 000 DA. En cas de récidive, le contrevenant ne peut bénéficier de l’amende transactionnelle. En outre, le wali procède, par arrêté, à la fermeture administrative du local abritant l’activité commerciale pour une durée de 30 jours».

Rachid Aissiou