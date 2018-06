«Il n’y aura aucune perturbation»

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

«Les jours qui précèdent la fête de l’Aïd et les jours d’après, la wilaya de Bouira n’a jamais connu de perturbation, ni de tension en matière de disponibilité des produits de large consommation. Pour aussi bien le lait, le pain, les produits de l’épicerie, les fruits et légumes ou encore les produits pharmaceutiques, le réseau de distribution demeure efficace durant toute cette période». C’est ce qu’affirme M. Ahmed Gamri, directeur du commerce de la wilaya de Bouira. Ainsi, et conformément aux instructions de Said Djellab, le ministre du Commerce, lors de sa dernière visite dans la wilaya, dimanche dernier, pour le coup d’envoi de l’opération d’attribution des 688 logements sociaux, des commerces doivent rester ouverts durant l’Aïd. Plus de 50% des commerces d’alimentation générale et de superettes ont été réquisitionnés à travers les 45 communes de la wilaya, sans parler des boulangeries qui ont été réquisitionnés à 100% pour les deux jours de l’Aïd. A ce sujet, on apprendra que les boulangeries se plaignent de la mévente de leurs produits durant les fêtes de l’Aïd. Une importante quantité de pain leur reste sur les bras. «Les 124 boulangeries recensées à travers le territoire de la wilaya ont toutes été réquisitionnées pour les journées de l’Aïd et nos brigades seront sur le terrain pour vérifier que tous les rideaux seront levés dès les premières heures de la matinée. Cette année, la fête coïncide avec le week-end et nous sommes convaincus qu’il n’aura aucune pénurie. La seule contrainte à laquelle nous sommes confrontés au lendemain de l’Aïd, ce sont les réclamations des boulangers n’ayant pas pu écouler leurs stocks de pain. L’année passée, un boulanger nous a apporté plus de 15 000 baguettes de pains qu’il n’avait pas pu vendre. Cette marchandise n’a pas été jetée, mais transformée pour être réinjecté sous forme d’aliment de bétail à un prix dérisoire. Ce qui engendre des pertes sèches pour les boulangers réquisitionnés. Au niveau de la ville de Bouira, nous ne craignons aucune pénurie, car les boulangers travaillent de manière régulière au fur et à mesure de la journée, en plus nous avons pris attache avec l’hypermarché pour qu’il assure ses services au cours du deuxième jour de l’Aïd. Nous sommes donc confiants à ce sujet», assure encore M. Gamri. Pour les commerces d’alimentation générale, la problématique ne se pose pas non plus. Selon le directeur du commerce, beaucoup de propriétaires de supérettes ouvrent de manière volontaire leurs échoppes en ces journées. «En tout, nous avons envoyé 1805 réquisitions aux différents commerçants. Des réquisitions qui s’étalent sur trois jours, pour 124 boulangeries, 1 374 alimentations générales, 44 stations-service, 2 laiteries, 6 semouleries et 3 unités d’eau minérale. Nous avons mobilisé par ailleurs 76 de nos agents pour veiller à l’application des réquisitions. Ils seront répartis sur les 38 brigades mobiles composés d’éléments de la direction du commerce, ainsi que ceux des quatre inspections de Lakhdaria, Ain Bessem, Sour El Ghozlane et M’Chedallah» explique encore M. Gamri.

Hafidh Bessaoudi