Saisie de plusieurs quintaux de viande avariée

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection contre les risques de contamination alimentaire, la direction des services agricoles de la wilaya de Boumerdès a procédé à une série d’interventions. Une source proche de ces services a révélé que, durant la seule première dizaine du mois sacré du Ramadan, les éléments de l’inspection vétérinaire, dépendant de la direction suscitée, ont procédé au contrôle de 79 619 kilogrammes de viandes rouges et de 323 850 kilogrammes de viandes blanches, au niveau de différents abattoirs de la wilaya. Ces opérations ont permis la saisie de 353 kg de viande rouge et de 443 kg de viande blanche. Les services du contrôle ont également procédé, au niveau des magasins d’alimentation générale, à la saisie d’une quantité de 20 kilogrammes de fromage avarié. Selon notre source, les services de contrôle de la qualité ont multiplié leurs sorties sur le terrain durant tout le mois de Ramadhan, dans l’optique de barrer la route aux vendeurs d’aliments impropres à la consommation et protéger, par ricochet, les consommateurs des conséquences fâcheuses qui en découleraient.

Hocine Amrouni