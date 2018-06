Par DDK | Il ya 49 minutes | 105 lecture(s)

Après le Ramadhan et l’ouverture officielle de la saison estivale prévue pour la matinée du lundi 25 juin, à l’hôtel balnéaire des Hammadites à Tichy, des milliers de vacanciers sont attendus dans les 31 plages autorisées à la baignade de la wilaya de Béjaïa. Celles-ci sont réparties sur une centaine de kilomètres de côtes de sable fin et de criques paradisiaques qui s’offrent aux visiteurs. Les hôtes de la capitale des Hammadites pourront aussi opter pour les vacances de montagne, du côté d’Akfadou ou de Tizi N’Berber où ils pourront profiter de la fraicheur des arbres, des lacs verdoyants et du clapotis et de l’écume des cascades vertigineuses. Béjaïa pourrait disposer encore de 15 autres belles plages, apprend-on de la direction du Tourisme, celles-ci sont malheureusement interdites à la baignade pour causes de pollution. Toutefois, certaines de ces 15 plages, notamment celles situées dans la commune de Beni K’sila, n’ont pas été fermées pour cause de pollution, mais plutôt par manque d’équipement, comme les douches et les sanitaires, ou pour absence de postes de surveillance de la Protection civile ou de la Gendarmerie. C’est le cas entre autres de Tizi-Ouar et Sidi-Krou. A noter que pratiquement toutes les plages ont été nettoyées lors de campagnes de volontariat initiées par communes et auxquelles ont participé de nombreuses associations. Les concessions des plages qui avaient disparu de 2015 à 2017, ont refait surface cette année au profit des hôtels balnéaires de la côte Est notamment. Les concessionnaires auront le droit de louer des parasols, des chaises et tables sur leurs parcelles de plages. Quant aux parkings et places de stationnement, ils relèvent des communes qui les concèdent à leur tour à de jeunes chômeurs. Certains d’entre eux n’hésitent néanmoins pas à pratiquer un véritable racket sur des automobilistes désarmés qui s’en plaignent chaque année. Pour ce qui est de l’hébergement des vacanciers, la direction du Tourisme indique que la wilaya de Béjaïa dispose de 26 hôtels urbains d’une capacité de 1 771 lits, de 23 hôtels balnéaires avec 2 108 lits et de 16 structures destinées à l’hôtellerie pouvant offrir 688 lits. Quant à la formule de location chez l’habitant qui se pratique dans les villes côtières, il est difficile de la quantifier, puisque l’opération de location se passe, souvent, de particulier à particulier, même si l’administration a essayé de mettre de l’ordre par la mise en place d’une réglementation pas souvent appliquée il faut le dire.