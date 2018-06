Séminaire national sur l’économie numérique

Par DDK | Il ya 47 minutes | 78 lecture(s)

La faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, le laboratoire de recherche en management et techniques quantitatives (RMTQ) et le laboratoire d’économie et développement de l’université de Béjaïa (LED) organisent, les 24 et 25 du mois en cours, en collaboration avec la chambre du commerce et la Direction du commerce de la wilaya de Béjaïa, un séminaire national sous le thème «Économie numérique en Algérie : enjeux et perspectives». Dans leur préambule, les organisateurs du séminaire soulignent : «Depuis quelques années, le monde économique est en mutation. Nous assistons à l’émergence d’un nouveau phénomène. Plus de 3,2 milliards de la population mondiale est connectée à internet. Il s’agit de l’ère digitale où la majorité des entreprises et des clients sont connectés à internet, informent et s’informent à moindre coût. Cette mutation environnementale a bouleversé la vie des consommateurs ainsi que le mode de gestion des entreprises. Ces dernières sont censées utiliser et maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour mieux se rapprocher du client, mieux le connaître et mieux le servir. Pour cela, elles adoptent de nouvelles pratiques économiques, dont le digital joue un rôle central». S’agissant de l’objectif assigné à cette rencontre, les organisateurs précisent : «Nous avons organisé ce séminaire pour sensibiliser l’ensemble des acteurs (entreprises, universités et autres institutions) sur les enjeux de l’économie numérique comme un levier de croissance et de développement des entreprises à la fois par la création de nouveaux produits répondant au mieux à la demande du marché et par la mise en œuvre de nouveaux modes d'organisation interne permettant une plus grande efficacité productive. Cependant, ces technologies posent le problème des risques de mystifications qui nécessitent la mise en place des mécanismes de protection des données et de la propriété intellectuelle contre les utilisations illicites.» C’est dans cet esprit que le comité d’organisation a proposé plusieurs axes à débattre durant ce séminaire, à savoir les défis d’adaptation des entreprises algériennes à l’économie numérique, l’économie numérique et les nouveaux métiers, la révolution numérique et les risques économiques, exemple de bonnes pratiques et des expériences réussies. Par ailleurs et en marge du séminaire sur l’économie numérique, le comité d’organisation organise un séminaire doctoral le 24 juin prochain sous le thème «Méthodologie de la recherche en sciences social : comment aborder le terrain ?» Le séminaire s’adresse aux doctorants de l’université de Béjaïa. Il a pour objectif d’accompagner les jeunes thésards pour leur apporter des réponses scientifiques aux questions multiples qui pourraient les interpeller dans leur travail de recherche, notamment comment aborder le terrain.

Rachid Z.