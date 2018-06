L’inattendu et le renouveau

Par DDK | Il ya 47 minutes | 71 lecture(s)

Par S. Ait Hamouda

Le renouveau qu’est-ce que c’est ? C’est de l’ancien ressuscité ou c’est une option renouvelée, ou encore une innovation malgré tout. Résolu au max à n’avoir que du réédité à la fin du tout, il arrive que le global, à cet égard, ne représente qu’une partie du détail. Et ce détail ne se propulse telle une fusée dans notre quotidien que pour mieux le parasiter ou le démonter tel un mécanisme sophistiqué et embrouillé à l’extrême. Ce qui a l’apparence d’un travail fini n’est achevé que visiblement mais pas dans les faits. Malgré tout, le renouveau revient toujours dans un accoutrement inédit, pour ainsi dire, feinter son monde, enfin, du moins, ceux qui ont foi en lui et se laissent bananer par ses apparences innovatrices. Quoique l’on dise sur ses capacités fondatrices venues du fond des âges, qu’elles soient récentes ou vieilles, elles sont de toutes façons l’une et l’autre astreintes à faire montre d’une nouvelle apparence attrayante mais par leurs fulgurances répétitives, telle une antienne que se répète à l’envie, en se moquant de ce en quoi nous crûmes depuis que le monde est monde. Nous voilà intimidés par tant de fraîcheur sans l’essor qui la suit et s’en empreigne. Nous qui sommes quelquefois las de prier pour que l’inadvertance soit voulue, nous qui sommes transis par tant de questions de vie ou de mort, nous qui sommes souvent remués par tant d’hésitations, pour qu’au bout nous nous retrouvons les bras ballants sans une once de force qui nous encourage à combattre l’ivraie. Nous nous noyons dans des considérations obsolètes jusqu’à l’ultime considération d’y voir du neuf malgré tout, malgré l’ancien, malgré le suranné, malgré le poussiéreux viatique que nous portons, comme un fardeau lourd, pesant et épuisant, jusqu’à notre trépas. Ceci pour rendre intelligible tout ce qui parait obscure aux yeux des mortels que nous sommes. Entre le renouveau et l’ancien, il n’y a que les petitesses qui interviennent après tant et tant d’efforts pour sauver notre tête des possibles abdications qui interviennent dans les moments inattendus.

S. A. H.