Le mouvement associatif mobilisé !

Par DDK

Pour assurer le bon déroulement des activités tracées pour la commémoration du 20e anniversaire de l’assassinat de Lounès Matoub, la présidente de la fondation qui porte son nom, sa sœur Malika Matoub, a appelé avant-hier à une réunion de travail avec les associatifs de toute la daïra de Béni Douala qui ont majoritairement répondu présents. «Il est de notre devoir de venir participer aux préparatifs de l’hommage qui sera rendu à une figure emblématique de notre région et de l’Algérie entière», dira M. Sofiane, président de l’association Tagmat Aguemoun. Les grands axes tracés durant la réunion sont relatifs à l’organisation des activités prévues pour la journée du 25 juin, notamment sur le plan sécuritaire. «Je vous invite à désigner des volontaires qui veilleront, en permanence, à la sécurisation des lieux et des invités, ici à Taourirt Moussa, afin d’assurer le bon déroulement des activités», dira Malika Matoub à l’adresse des présents. A l’issue de la réunion, il fut décidé la tenue d’une assemblée générale dans chaque village, pour fignoler les préparatifs. «Nous allons mobiliser tous les moyens dont nous disposons, pour aider la Fondation à préparer cet anniversaire. Pour notre verseau d’Ath Aissi, les trois associations Tagmat, Assirem et Tafrara sont prêtes pour le jour «J». C’est nous qui encadrerons la cérémonie du dépôt de gerbes de fleurs à Tala Bounane où le Rebelle a été assassiné», nous explique un membre de l’association «Assirrem». Les préparations battent leur plein dans le village Taourirt Moussa. «On en est aux dernières retouches pour faire du 25 juin prochain une totale réussite sur tous les plans», dira Malika Matoub, qui souligne l’importance de la contribution de chaque villageois à la préparation de la commémoration.

Lyes Mechouek