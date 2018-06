Le centre culturel Tahar Djaout en pleins préparatifs

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Le 25 juin de chaque année représente un moment d’évocation et de commémoration de l’assassinat du chantre de la chanson engagée, Matoub Lounès. À l’instar des autres localités de la Kabylie et d’ailleurs, l’APC d’Azeffoun ne déroge pas à la règle en organisant un hommage au Rebelle, le 25 du mois en cours, au Centre culturel Tahar Djaout de la commune. Sous le slogan «Dieu le fracas que fait un poète qu’on tue», et en collaboration avec le sociologue et dramaturge Smail Grim, les organisateurs ont concocté un programme pour cette journée symbolique et mémorable. Le coup d’envoi sera donné à 10 heures par l’ouverture de l’exposition au public, une exposition sous le thème «Matoub, le messager de la famille qui avance». Dans l’après-midi, le maire la localité d’Azeffoun prononcera le discours inaugural et lancera l’ouverture officielle de la saison estivale. S’ensuivra un spectacle poético-musical «Le poète assassiné». À signaler que l’exposition sera permanente durant toute la semaine au Centre culturel et à la salle des fêtes d’Azeffoun. Aussi, une vente-dédicace du livre «Matoub, un poète, une voix, un combat» est programmée pour le 25 juin prochain.

Farida Elharani