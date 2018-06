Sept villages interpellent Guitouni

Par DDK | Il ya 49 minutes | 78 lecture(s)

Dans une requête adressée au ministère de l’Energie et des mines, M. Guitouni, dont une copie est parvenue à notre rédaction, sept comités de villages de la commune d’Aït Ouamalou, à savoir Abouda Oufella, Sidi Yacoub, Abouda Ouada, Tigrouine, Issahnounene, Arous et Thanouarth, sollicitent l’intervention du ministre pour la reprise des travaux de gaz au profit de leurs villages. Les rédacteurs écrivent d’emblée : «Les travaux de gaz avaient démarré en 2008, engendrant des désagréments et des dangers aux citoyens par l’obstruction des voies menant aux villages et même celles à l’intérieur». Ils précisent : «Les comités de villages n’ont cessé de saisir les autorités administratives et techniques concernées, malheureusement aucune des promesses et des engagements pris par M. le wali, le chef de la daïra de Tizi Rached, la DMI et la Sonelgaz n’ont été tenus». Les représentants des villageois rappellent : «Les comités n’ont cessé de mener des actions depuis 2010. Une délégation a même été reçue par le wali. Nous avons recouru à la fermeture du siège de l’APC, tenu des rassemblements devant la mairie et envoyé des écrits à la presse... La population a fini par ne plus avoir confiance en les institutions, car la situation a trop duré, elle traîne depuis 10 ans. Nous nous en remettons à vous M. le ministre pour faire relancer les travaux restants». A rappeler que les comités de villages, réunis en début de ce mois de juin, en présence du P/APC d’Aït Oumalou, avaient également rendu publique une déclaration dans laquelle ils appelaient les responsables concernés à prendre les mesures nécessaires pour la reprise et l’achèvement desdits travaux de gaz. «Malgré les nombreuses démarches, tantôt pacifiques, tantôt musclées, entreprises depuis 2010, les citoyens ne voient toujours pas le bout du tunnel. Le comble, c’est qu’ils ne connaissent même pas les raisons de tout ce retard», écrivaient-ils.

Hocine T.