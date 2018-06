«La wilaya se rapproche des indicateurs nationaux du ministère»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 69 lecture(s)

D’après les indicateurs fournis par la DSP de Bouira, entre le terrain et les normes nationales du ministère de la Santé, l’écart n’est pas aussi important qu’on pourrait le croire. En termes de lits, les recommandations indiquent que la norme nationale et de 1,75 lit pour 1 000 habitants. A Bouira, les statistiques de la DSP font état de la disponibilité de 1,8 lit pour 1 000 habitants. Un manque à gagner qui devrait être rattrapé rapidement avec les trois structures hospitalières en cours de réalisation à M’Chedallah, Aïn Bessem et Bordj Okhriss. Pour les établissements publics de proximité, la moyenne nationale est d’une polyclinique pour 24 118 habitants et Bouira se situe dans les normes avec une polyclinique pour 24 288 habitants. En termes de salles de soins, la wilaya dispose d’une structure pour 5 995 habitants, alors que les normes établies sont d’une salle de soins pour 6 913 habitants. A propos de l’effectif en médecins, Bouira bénéficie d’un spécialiste pour 1 668 habitants, au lieu d’un pour 1 366 habitants comme préconisé par le ministère de la Santé. De même pour les généralistes avec un médecin pour 1 606 habitants, alors que la norme nationale se situe à 1 268 habitants pour un généraliste. Bouira dispose d’un chirurgien dentiste pour 3 673 habitants, alors que l’indice du ministère est d’un chirurgien dentiste pour 3 020 habitants.

H. B.