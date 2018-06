Plus de filles que de garçons !

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Dans la wilaya de Béjaïa, un total de 17 733 candidats, soit 7 906 garçons et 9 827 filles, sont attendus aujourd’hui matin, dans les centres d’examens pour passer les épreuves du baccalauréat (session 2018). Le nombre des candidats scolarisés est de 12 003, comprenant 4 900 garçons et 7 103 filles, alors que celui des candidats libres se chiffre à 5 730 (3 006 garçons et 2 724 filles). On note que 128 candidats sont issus des établissements de rééducation et de réadaptation. La direction de l’éducation signale également que les candidats aux besoins spécifiques sont au nombre de 5, à savoir 2 malvoyants et 3 à mobilité réduite. L’ensemble des candidats seront accueillis dans 58 centres d’examen, où toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Ces derniers sont encadrés par 3 452 examinateurs, parmi eux des surveillants, des observateurs et les membres des secrétariats. A noter aussi que les personnels d’intendance et de service sont également réquisitionnés pour contribuer au bon déroulement de l’examen. Concernant la sécurisation du Bac, la DE assure que «plusieurs mesures ont été prises pour parer à toute tentative de triche et à toute menace de déstabilisation de cet examen». En plus des coupures d’Internet durant la première heure de chaque épreuve, selon les explications d’Algérie-Télécom, chaque centre d’examen a été doté d’un brouilleur de téléphones portables. La DE informe que «tous les moyens, aussi bien matériels qu'humains, sont mobilisés pour le bon déroulement de cet examen». Le transport des élèves vers les centres d’examen sera assuré par les APC, alors que la restauration est prévue dans les centres d’examens. A signaler que l’ensembles des copies des épreuves seront regroupées et codées au lycée Bouderiès Larbi de Oued-Ghir, dont les portes sont ouvertes, à cet effet, depuis le 18 juin au 18 juillet. Quant à la correction des copies, elle se fera du 30 juin au 19 juillet au lycée chahid Debbih Cherif, à Akbou.

B Mouhoub.