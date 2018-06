Près de 20 000 candidats attendus

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, 19 019 candidats, soit 1 936 de plus que l’année dernière, sont concernés par les épreuves du baccalauréat qui se dérouleront à travers 70 centres d’examens retenus au niveau régional.

La direction de l’éducation, en partenariat avec tous les autres acteurs qui interviennent dans le déroulement de l’opération, a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour le bon déroulement de l’examen. Pour prévenir contre le phénomène de la triche qui irrite les responsables du secteur, plusieurs mesures ont été prises au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, à savoir le placement des caméras de surveillance dans chaque centre d’examen ainsi que des détecteurs de métaux, en plus de la procédure de surveillance ordinaire. Ainsi et pour la matinée d’aujourd’hui, les candidats débuteront l’examen avec l’épreuve de la langue arabe, pour enchainer l’après-midi avec les sciences islamiques. Au deuxième jour, les mathématiques seront à l’ordre du jour dans la matinée et ce pour toutes les filières littéraire, scientifique et technique. Pour l’après-midi, les candidats auront à faire face à l’épreuve de l’anglais. Au troisième jour, la philosophie pour les littéraires, le français, les sciences, la technologie et la gestion sont programmées pour les autres filières. Au quatrième jour, l’histoire-géo et tamazight pour toutes les filières. L’examen sera clôturé avec les deux matières, à savoir physique et philosophie. Le directeur de l’éducation de la wilaya s’est dit optimiste et confiant quant aux résultats de l’examen. La wilaya, pour rappel, est pour la neuvième fois consécutive à la tête des résultats à l’échelle nationale. Cette année encore, la détermination des responsables est pour le maintien du résultat qui va perpétuer ce qui est devenue une tradition pour la wilaya. Dans ce sens, le directeur de l’éducation, M. Ahmed Lalaoui, a indiqué avec assurance que «la wilaya sera en tête pour une dixième fois consécutive».

Kamela Haddoum.