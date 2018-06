Près de 40% des postulants en candidats libres

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Pas moins de 14 863 candidats à l’examen du BAC, dont 6 811 garçons et 8 052 filles, sont attendus aujourd’hui au niveau des 51 centres d’examens prévus sur le territoire de la wilaya de Bouira. Il s’agit de 61% de candidats scolarisés, 38,87% de candidats libres et enfin 0,13% sont issus d’écoles privées. Pour cet examen, seulement 2 532 candidats sont concernés par l’épreuve de Tamazight, soit un pourcentage de 27,63%. Toujours selon les chiffres communiqués par la direction de l’éducation de la wilaya, plus de 4 230 encadreurs, dont des chefs de centres, des administrateurs, des psychologues, des enseignants-surveillants, des observateurs et des membres des secrétariats, seront aussi réquisitionnés afin d’assurer le bon déroulement des épreuves. La direction de l’éducation a aussi prévue cinq centres de regroupement des copies des examens et un seul centre de correction. Par ailleurs, la sûreté de wilaya de Bouira a indiqué dans un communiqué que ses services ont mis en place un dispositif spécial pour sécuriser l’examen du baccalauréat dont le coup d’envoi sera donné aujourd’hui mercredi. Ainsi et selon la police, pas moins de 589 agents sont mobilisés durant toute la durée de l’examen pour sécuriser les neuf centres d’examens sis au chef-lieu de wilaya et les dix-sept autres centres situés dans les centres urbains. La même source ajoute que d’autres dispositions ont été prises par la police suivant un programme de travail et de prévention afin de garantir une sécurisation et une fluidification du trafic routier durant les épreuves du bac. Pour se faire, la police précise qu’elle va déployer des moyens pour assurer une fluidité du trafic routier dans les alentours des centres d’examens qui connaissent une forte affluence des candidats et de leurs parents. Il est, aussi, prévu de poster des agents de police au niveau des axes et points susceptibles d’enregistrer un fort trafic routier. Également, un dispositif sécuritaire spécial sera mis en place au niveau des différents centres d’examens. Selon la police, les patrouilles pédestres et motorisées seront renforcées à cette occasion pour, entre autres, orienter les candidats au bac et les parents d’élèves. Des agents de police vont, aussi, veiller à la sécurité des copies (sujets et réponses) à travers une escorte qui accompagnera le transfert de celles-ci des centres d’examens vers les centres de correction ou de la cellule centrale vers les centres d’examens. Ceci en plus de la sécurisation de la cellule centrale installée au niveau de l’académie. Enfin, la police indique que des policiers munis de détecteurs de métaux vont filtrer les entrées vers les centres d’examens, pour prévenir toute introduction d’objets tranchants ou tout autre objet susceptible de nuire aux candidats et aux épreuves.

Djamel M.