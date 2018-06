Reproduire le Zénith de 1995 à Taourirth

Par DDK | Il ya 46 minutes | 102 lecture(s)

La commémoration du 20e anniversaire de l’assassinat du chantre de la chanson kabyle Matoub Lounes s’annonce cette année grandiose et exceptionnelle. «ça sera le retour de Matoub, pour ces 20 ans», a déclaré sa sœur lors d’une conférence de presse hier à Tizi-Ouzou. Elle a, à l’occasion, annoncé le programme retenu pour la circonstance. La nouveauté sera surtout la diffusion de l’intégralité du concert du Matoub Lounes, au Zénith en 1995. Des images inédites que le public verra pour la première fois. Matoub Lounes, à l’époque, trouvait la qualité d’image mauvaise, et qu’on ne voyait pas clairement l’interaction entre lui et son public. «Il a décidé de ne pas diffuser cette vidéo, on l’a gardé dans nos archives à ce jour», a raconté la présidente de la fondation. Elle a annoncé qu’«un grand travail a été fait pour la restauration de ces images, ce qui a demandé beaucoup de moyens». N’ayant pas trouvé de fonds, Malika Matoub dévoile que «les biens de la famille ont été hypothéqués pour faire des emprunts». L’ONDA quant à elle, a «été interpellée pour contribuer à améliorer encore ces images, pour éviter leur perte», a annoncé la présidente de la fondation, affirmant que cette démarche vise à préserver le patrimoine de Matoub, étant lui-même membre de l’ONDA. Le concept de la diffusion est nouveau, il consiste en la fusion des anciennes images du concert de 1995 avec les images du public qui sera présent sur place. Ce dernier aura l’impression de vivre le moment avec Matoub, ce sera «le Zénith de Taourirt Moussa». Cette technique, dira-t-elle, nécessite de gros moyens, et une haute technicité, ce qui a motivé la fondation à solliciter l’ONCI. «On est les organisateurs d’un événement et on les a sollicités du fait qu’ils ont le meilleur matériel. On a aussi sollicité tous les services techniques de la wilaya pour assurer la sécurité». «L’ONCI, sont les gestionnaires de la salle Atlas, la seule où Lounes, a chanté durant une semaine», rappelle-t-elle. Malika Matoub, sœur du «rebelle», et présidente de la fondation qui porte son nom, a fait appel à toutes les personnalités, artistes, hommes politiques qui ont partagé la moindre chose avec le chanteur disparu, à venir assister à la commémoration. Elle s’est engagée à accueillir tout le monde sans «exclusion», et les délégations auront à se recueillir sans problèmes, rassure-t-elle. «Matoub est la voix du peuple et celle du salut de l’Algérie a-t-elle estimé, il mérite une commémoration mémorable, à la hauteur de sa personne et de ce qu’il représente. Le programme de cette commémoration commencera le 23 Juin, au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, avec la présentation d’une comédie musicale intitulée «hymne à l’identité», en hommage au chantre et toutes les victimes du combat identitaire. Le jour J, le coup d’envoi sera donné pour le Marathon «La voix de la vie» où les athlètes porteront un flambeau incandescent du lieu de l’assassinat de Lounes jusqu’à sa demeure. S’en suivra un recueillement sur les lieux, à Tala Bounane. Dans l’après midi du 25 juin, il est programmé un recueillement au village Taourirt Moussa, sur la tombe de Lounès, avec la famille et les délégations. Un gala artistique, avec Hacène Ahres, Boudhjemaa Agraw et d’autres jeunes talents, est au menu. Dans la soirée, après la grande «Waada», à la mémoire du défunt, il y’aura des prises de parole, témoignages des amis, proches et famille. La commémoration s’achèvera avec la diffusion sur écrans géants de l’unique concert filmé et inédit de Lounes Matoub au Zénith de Paris en 1995.

K. H.