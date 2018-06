Vers la généralisation dans les 48 wilayas

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Le ministère de l’éducation nationale veille à élargir l’enseignement de la langue amazighe à travers les 48 wilayas du pays. «Le défi est levé pour élargir l’enseignement de la langue amazighe à travers les 48 wilayas», a affirmé, mercredi dernier au soir, la ministre de l’éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit. «L’état accorde une grande importance à l’enseignement de tamazight», a assuré la première responsable du secteur, lors de la dernière étape de sa visite à Khenchela où elle a présidé l’ouverture des enveloppes du sujet des sciences islamiques du baccalauréat 2018. «La langue amazighe est aujourd’hui enseignée dans 38 wilayas où le travail est en cours pour y consolider son enseignement», a encore précisé Mme Nouria Benghabrit, en soutenant que «le défi [est] levé pour élargir son enseignement à toutes les wilayas du pays». La ministre affirme dans ce contexte que «des directives ont été données à tous les directeurs de l’éducation de wilaya pour prendre en charge l’enseignement de la langue amazighe». Elle a rappelé à cet effet que «300 nouveaux postes d’enseignants de tamazight seront ouverts à travers le pays à la prochaine rentrée 2018/2019». La ministre de l’éducation avait auparavant affirmé que «tous les moyens humains, matériels et pédagogiques nécessaires pour développer cette langue dans le système scolaire seront mobilisés». Par ailleurs, la ministre a inspecté, durant sa tournée, plusieurs projets relevant de son département, et a donné des instructions pour rapprocher les établissements des lieux de résidence des élèves et améliorer leurs conditions de scolarité. Mme Benghabrit a également lancé plusieurs projets de lycées et groupes scolaires au chef-lieu de wilaya où elle a présidé la mise en service d’une unité centrale de santé scolaire estimant que «la prise en charge sanitaire de l’élève signifie la prise en charge de la société».

L. O. CH