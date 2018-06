Est-ce le dénouement de la crise ?

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Le P/APC d’Oued Ghir, Yacine Ramdani, vient d’annoncer via une déclaration rendue publique, «le dénouement» du conflit qui l’oppose à quelques élus, appartenant à l’opposition majoritaire au sein de cette assemblée. Le dénouement favorable de cette crise, qui a empêché jusqu’à présent, l’installation de l’exécutif municipal, a été rendu possible, selon l’édile communal d’obédience FLN, grâce à une médiation salutaire du P/APW Mehenni Haddadou. «Nous venons au-lendemain de l’Aïd annoncer le dénouement du conflit qui nous opposait à certains membres de l’assemblée populaire communale et cela suite à la rencontre qui a eu lieu au siège de l’APW. Une entrevue qui a été initiée par le P/APW Mehenni Haddadou. Une initiative que nous saluons», lit-on dans la déclaration du maire Yacine Ramdani. Cette rencontre de «réconciliation», organisée au siège de l’APW de Béjaïa, avait réuni, en plus du P/APC d’Oued Ghir et ses «ex» adversaires, en l’occurrence Zahir Cheikh, Hamou Kasri ainsi que Hamid Ayad du parti FFS, le député et fédéral du FFS, des élus APW FFS, lesquels auraient joué, sous la houlette de M. Haddadou, le rôle de «médiateurs» entre les deux camps antagonistes. Le maire d’Oued Ghir a tenu à rendre un vibrant hommage au P/APW pour son rôle «prépondérant» dans ce dénouement de la crise au sein de cette APC, tout en se réjouissant au passage de l’esprit de sagesse et de responsabilité ayant prévalu lors de cette rencontre. «Nous tenons à informer la population d’Oued Ghir du rôle prépondérant qu’ont eu à tenir le P/APW et le député (et fédéral du FFS) dans le dénouement de ce conflit, par un dialogue mûr et constructif (...) La sagesse et la responsabilité ont prévalu sur le différend qui nous opposait, dans le souci du devenir de la commune et d’honorer chacun de son côté les promesses de la campagne (électorale)», a indiqué dans sa déclaration le maire d’Oued Ghir. Ce dernier a annoncé, par ailleurs, l’organisation prochaine d’une AG pour «valider» cette réconciliation. «La rencontre s’est soldée par la réconciliation des deux parties (...) et les trois élus du FFS ont donné leur accord pour débloquer la situation et tenir une assemblée générale dans les prochains jours», a-t-il souligné. Pour le P/APC d’Oued Ghir, ce dénouement permettra enfin à l’APC «de lancer de grands chantiers qui visent le développement local de notre commune et d’améliorer les conditions de vie des citoyens».

Boualem S.