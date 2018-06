Sept candidats exclus pour triche

Par DDK | Il ya 11 minutes | 2 lecture(s)

Les deux premières journées de l’examen du baccalauréat ont été caractérisées par un important taux d’absence chez les candidats de la wilaya de Bouira. En effet, et selon les déclarations du directeur de l’Éducation de la wilaya, sur les 14.863 candidats attendus dans les 51 centres d’examen du BAC à Bouira, pas moins de 3431 candidats, soit un taux de plus de 29 %, ne se sont pas présentés mercredi et jeudi derniers aux centres d’examen. Parmi ces cas d’absence, les candidats libres dont le nombre avoisine les 3280 candidats absents sont la majorité et les 150 absents restants sont des scolarisés. Le directeur de l’Éducation a expliqué ces absences par l’éloignement des centres d’examen, surtout pour les candidats libres. Le même responsable a assuré, que ces candidats ont été de fait exclus du reste des épreuves du BAC, comme le stipule la réglementation appliquée par le ministère de l’Éducation nationale. Par ailleurs, et toujours durant les deux premiers jours de l’examen du BAC, le directeur de l’Éducation a avancé que ses services ont enregistré pas moins de sept (07) cas de triche dans différents centres de la wilaya. Le directeur qui n’a pas mentionné les centres où ces cas ont été enregistrés, a affirmé que les sept candidats en question ont été renvoyés par les responsables des centres. Les concernés s’exposent en sus de leur exclusion de l’examen, aux mesures disciplinaires en vigueur pour les cas ou tentative de fraude.

O. K.