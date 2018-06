Tizi-Ouzou choisie pour le lâcher

Par DDK | Il ya 12 minutes | 2 lecture(s)

Au moins d'une année de sa création et grâce au travail de fourmille fourni par son staff, surtout la retentissante journée du chasseur organisée le 12 mai dernier et la structuration de plus d'une vingtaine d'associations aux quatre coins de la wilaya, la fédération de chasse de Tizi-Ouzou (FCTO) voit ses efforts récompensés. En effet, après un solide dossier et de moult démarches entreprises auprès du Centre national cynégétique de Zeralda (CCG), la wilaya de Tizi-Ouzou a été choisie, cette année, pour abriter le lâcher de repeuplement de la perdrix Gambra (Tasekkurt). Une réunion de travail a eu lieu, dimanche dernier, au siège de la conservation des forêts de Tizi-Ouzou pour la finalisation de la convention de lâcher de repeuplement. Cette réunion qui a regroupé le conservateur des forêts de la wilaya, M. Moussa Tabti, le fédéral de Tizi-Ouzou M. Arezki Aider et la directrice du centre cynégétique de Zéralda, Mme Lahmer Zemiti et son adjoint M. Said Khataouiet, a permis la finalisation de la démarche par la signature de la convention. Celle-ci engage les trois parties contractantes à mettre tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette opération. Le CCG a pour tâche d’assurer la formation des éléments de la conservation des forêts de Tizi-Ouzou (CFTO) et de la fédération des chasseurs (FCTO) dans le domaine des activités et des aménagements cynégétiques relatifs au développement de la perdrix Gambra, de mettre à la disposition de la FCTO et la CFTO des perdreaux sains pour être lâcher dans le territoire de la wilaya, d’assurer une assistance technique, d’organiser les opérations de lâcher et de dénombrement, d’organiser en commun des campagnes de sensibilisation portant sur la gestion durable des populations de la perdrix Gambra. Quant à la fédération de chasse et la conservation des forêts, elles doivent participer aux opérations pour la régulation des prédateurs, aux opérations de lâcher et de dénombrement, assurer le suivi des perdreaux lâchés selon le protocole établi par les techniciens du CCZ, veiller à la préservation du site de lâcher durant les délais de validité de la convention (gardiennage, régulation des prédateurs et lutter contre le braconnage de la perdrix Gambra), assurer les travaux d'aménagement décidés communément lors de la sortie de prospection des sites du lâcher. Et pour le bon déroulement de l’opération de lâcher des perdrix Gambra, il faudrait choisir un site adéquat. Ainsi, la fédération de chasse de la wilaya de Tizi-Ouzou, en collaboration avec la conservation des forêts, proposera plusieurs sites et la commission de techniciens de la CCZ devra se déplacer et étudier toutes les propositions pour choisir, enfin, le site le mieux indiqué en fonction de certains critères, à savoir un territoire qui dispose de points d'eaux et de la nourriture, forte concentration des associations de chasse pour assurer la surveillance et autres critères géographiques. Une fois le site choisi, il sera fermé à la chasse pour une période de trois ans. Sur ce point, le fédéral de Tizi-Ouzou affirme : «Nous allons proposer 4 à 5 sites pouvant abriter cette opération. Nous choisirons des sites aux quatre coins de la wilaya. En d'autres termes, en Kabylie maritime, au sud de la Kabylie et autres terrains que nous estimons adéquats. Mais c'est à la commission de CCZ de trancher vu qu’elle dispose d'une expérience et d'une maîtrise dans le domaine». La deuxième étape consiste à aménager le site et procéder à la régulation des prédateurs. Une fois cette opération terminée, on procédera à l'installation de volières où seront confinées les perdrix pendant dix jours pour s'acclimater au nouvel environnement et aux prédateurs. Au onzième jour, un tiers du gibier sera relâché. Ce tiers servira de guide au reste du gibier (les deux tiers restants) qui sera relâché au quatorzième jour. Enfin, ces opérations effectuées, la FCTO en collaboration avec la conservation des forêts et les autorités locales devront veiller à la préservation du site des braconniers et le suivi sanitaire du gibier, ainsi que d'effectuer des campagnes de sensibilisation auprès des populations qui est une condition sine qua non pour la réussite de ce lâcher.

