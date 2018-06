Le FFS désavoue le maire et dénonce une «machination»

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

La section FFS d’Oued Ghir vient d’apporter un démenti catégorique, via un communiqué rendu public, à la déclaration faite, dernièrement, par le P/APC d’Oued Ghir, Yacine Ramdani, d’obédience FLN. Celui-ci avait annoncé «un dénouement» de la crise qui secoue cette assemblée, au-lendemain des élections locales de novembre dernier, suite, soulignait-il, «à l’engagement des trois élus FFS, à l’issue d’une rencontre initiée par le P/APW de Béjaïa, à rejoindre l’exécutif municipal». «La rencontre s’est soldée par la réconciliation des deux parties (...) et les trois élus du FFS ont donné leur accord pour débloquer la situation et tenir une assemblée générale dans les prochains jours», avait affirmé l’édile communal dans une déclaration affichée aux quatre coins de la commune. Pour Zahir Cheikh, élu FFS à l’APC d’Oued Ghir, il s’git d’une «pure machination». «Le maire d’Oued Ghir vient d’afficher un communiqué sur les murs des lieux publics sous le titre étrange ‘’Le FFS s’engage à débloquer l’exécutif de l’APC d’Oued Ghir‘’. (...) Nous informons toute la population de notre commune qu’aucun engagement n’est pris par nos élus, ni par la fédération du FFS de Béjaïa concernant la formation et l’adoption de l’exécutif communal d’Oued Ghir», lit-on dans le communiqué signé par le S/G de la section FFS d’Oued Ghir. Par ailleurs, le même document précise que le P/APC d’Oued Ghir avait tout simplement «proposé lors d’une réunion tenue au niveau du siège de l’APW, en présence du fédéral du FFS de Béjaïa, de débloquer l’exécutif municipal de la commune de Derguina, présidée par le FFS, et demande en contre partie aux élus FFS de l’APC d’Oued Ghir de l’aider à former et à adopter son exécutif». La section FFS d’Oued Ghir termine sa déclaration en appelant la population «à rester vigilante et à se mobiliser pour faire barrage et déjouer toutes les machinations d’où qu’elles viennent». Dans un autre chapitre, nous apprenons d’une source au fait de ce dossier que des sénateurs et députés FFS ont décidé d’interpeller le wali de Béjaïa pour lui demander d’appliquer les instructions du ministre de l’Intérieur et la loi en vigueur concernant les APC bloquées.

B. S.