Pas d’accès automobile au village

Les voitures ne seront pas autorisées à accéder au village de Taourirth Moussa, le jour de la commémoration de l’assassinat du Rebelle. Cette décision est prise par le comité du village de Taourirt Moussa de concert avec la fondation organisatrice de l’événement, afin de faciliter l’accès aux visiteurs et éviter les encombrements. Les festivités qui débuteront aujourd’hui 23 juin s’étaleront jusqu’au 26 du même mois. «L’accès des véhicules jusqu'à la tombe du défunt a toujours posé un grand problème de circulation, du fait des difficultés de stationnement, d’où la décision de son interdiction», commente le président du comité du village, c’est pourquoi nous avons opté pour cette mesure. Dans le même sillage, le chemin menant au village Taourirt Moussa dans la commune d’Ait Mahmoud sera fermé dans les deux sens : au niveau du village Taguemount Azouz pour ceux qui viendront de Béni Douala, alors que ceux qui monteront à partir du barrage de Taksebt, devront s’arrêter au niveau du village de Tizi n'Talekht, cela pour « bien gérer la foule des fans du rebelle qui se déplaceront en masse, et pour aussi assurer le bon déroulement du marathon «la voix de la vie» dont le départ sera fait de Tala Bounane, lieu de l’assassinat de Lounes, et le finish, la demeure du défunt», affirme la sœur du regretté Lounes. Des éléments faisant partie des organisateurs seront déployés entre les deux aires de stationnement et le village pour, à la fois assurer la sécurité des véhicules et guider ceux qui ne connaissent pas le chemin.

Lyes Mechouek