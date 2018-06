Des comités de villages dénoncent et accusent !

Par DDK | Il ya 1 heure | 304 lecture(s)

Les comités de villages de Larbâa Nath Irathen dénoncent une «manipulation» qui a conduit à des affrontements entre des jeunes de la région et les services de la sécurité. Dans une déclaration rendue publique, les comités des villages et quartiers de Larbâa Nath Irathen ont réagi aux incidents qu’a connus la région à la veille de l’Aïd : «La ville de Larbâa Nath Irathen a connu, la veille de l’Aïd El Fitr, des événements tragiques et bien regrettables. Des individus irresponsables, manipulés, ont entraîné des adolescents dans une confrontation avec les services de sécurité, durant la nuit, pour ensuite les abandonner à leur sort». Les signataires de la déclaration, qui porte au moins les cachets de neuf comités, expliquent : «Suite à ces événements, les comités des villages et quartiers ont tenu une réunion, pour analyser la situation, conscients et soucieux des dangers que ce genre de comportements peut avoir sur la société en général et notre jeunesse en particulier». Et d’ajouter : «Au terme d’un large débat, serein et fructueux, nous rejetons et condamnons avec fermeté toute forme de violence dans notre région». «Nous déclarons solennellement que les enfants et petits enfants de Abane Ramdane, de Mohand Said et autres artisans de la révolution (…) n’ont aucune leçon de patriotisme ou de courage à recevoir de quiconque et surtout pas d’un ‘’barzidan’’ autoproclamé de Londres», pointant ainsi du doigt le mouvement indépendantiste et faisant le lien entre l’appel fait par son président, depuis Londres, à la constitution des corps de contraintes, et les événements qui se sont déroulés dans leur localité. Les signataires de la déclaration ont exprimé leur «attachement indéfectible à notre mère patrie l’Algérie et nous refusons toutes les combines funestes des exilés volontaires qui se pavanent dans les salons veloutés de l’Occident».

K. H.