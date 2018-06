Les médecins résidents gèlent leur grève

Par DDK | Il ya 1 heure | 188 lecture(s)

Après plus de sept mois de débrayage, les résidents en médecine, chirurgie dentaire et pharmacie ont décidé de geler leur grève.

En effet, c’est à partir d’aujourd’hui que les résidents comptent regagner leurs postes de travail, selon le communiqué du Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA). La décision de ce dernier de surseoir à son mouvement de grève a été prise à l’issue de son assemblée générale, tenue dans la journée d’avant-hier vendredi, en présence des délégués nationaux. Sur les treize facultés de médecine, dix ont voté pour et trois, à savoir celles de Batna, Blida et Tizi-Ouzou, ont voté contre, selon le délégué du CAMRA de la wilaya de Sétif, Nazim Soualili. Ce dernier a tenu, toutefois, à préciser qu’il s’agit bien d’«un gel et non d’un arrêt du mouvement de contestation». «Conscients de notre responsabilité à nous montrer proactifs dans le règlement satisfaisant de cette situation, qui voit l’avenir de milliers de résidents engagé, et afin de permettre le rétablissement du dialogue avec nos deux ministères de tutelle, après concertation et vote majoritaire, nous venons, une fois de plus, témoigner de notre bonne foi en appelant l’ensemble des médecins résidents au gel de la grève à partir du dimanche 24 juin (aujourd’hui, ndlr)», lit-on dans le même document. Le collectif en question affirme, néanmoins, ne pas renoncer à ses revendications dans le cadre de négociations responsables, afin d’établir un compromis accepté de tous. Toutefois, le CAMRA reste convaincu que des solutions existent et doivent pouvoir s’articuler autour d’une démarche nouvelle avec «l’exigence d’une sortie de crise rapide, garantissant la protection des droits de tous les résidents», ajoute-on dans le même communiqué. Par ailleurs, les médecins résidents appellent à une mobilisation contre toute mesure punitive à l’encontre des médecins grévistes. Ils rappellent, dans ce cadre, que de nombreux résidents avaient été exclus par les chefs des établissements hospitalières où ils exerçaient, alors que d’autres ont fait face à des menaces et intimidations. Les résidents se disent également attentifs et solidaires au sort des résidents de 1ère années et veillent à ce que les «DEMSistes solidaires de la grève bénéficient d’un règlement sans préjudice». «Les médecins résidents continueront à s’inscrire avec volontarisme dans la défense du système public de santé, pour l’amélioration de leurs conditions de formation et de pratique et de garantir à tous les citoyens une égalité d’accès à des soins de qualité», a conclu le CAMRA.

L. O. Challal