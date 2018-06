Une «Caravane d’espoir» lancée à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Près de deux cents enfants ont participé, hier, à la caravane de sensibilisation au don d’organe organisée à Tizi-Ouzou. Une action parrainée par le ministre de la Santé et le wali de Tizi-Ouzou. L’initiative, une première du genre, est à mettre à l’actif de l’Agence Nationale de Greffe d'organes, en collaboration avec le CHU Nedir Mohamed, l’association BILOBA et l’APALEJ. Parmi la foule d’enfants, on a distingué la présence du Directeur général du CHU de Tizi-Ouzou, Y. Mouzaoui, et son staff, aux côtés du wali, M. Bouderbali, le directeur de l’ANG, le doyen de la faculté de médecine de l’université Mouloud Mammeri, Abdelkrim Messaoudi, le vice-président de l’APW, Ikene Idir, le représentant du maire Ouahab Aït Menguellet, la directrice de la culture, Mlle Goumeziane et d’autres personnalités dont de nombreux élus, à l’image du député M. Mokadem, mais aussi des spécialistes du corps médical dont Pr Djabour, Pr Yebdri, Pr Aït Ali et Pr Salah-Mansour... L’importance du don d'organes a donc été mise en exergue lors de cette journée qui a commencé en matinée avec un regroupement au CHU Nedir Mohamed, où un olivier a été planté par le wali et le directeur général du CHU. Par la suite, une marche de dizaines d’enfants, intitulée «Caravane de l’espoir», s’est ébranlée de l’établissement pour faire le trajet jusqu’à la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Quel beau spectacle que celui de ces bambins tous vêtus de T-shirts blancs et casquettes à l’effigie de l’ANG, du CHU Nedir et de l’association BILOBA promoteurs de la caravane. Notons que cette action de sensibilisation au don d’organes avait débuté quelques jours auparavant, avec un concours de dessin sur le thème indiqué. La journée, selon la chargée de communication de l’agence nationale de greffe d’organes, «est une première avec la participation des enfants à Tizi-Ouzou». La greffe d’organes étant jusque-là tabou chez certains, la porte-parole de l’agence a estimé que «la démarche vise justement à briser ce tabou et un grand travail de proximité est initié, à travers des campagnes de sensibilisations lancée à travers tout le territoire national, au plus près du citoyen. Les enfants étant l’avenir du pays, ils ont été impliqués dans ce sens», plaide-t-elle. A signaler que l’Agence nationale des Greffes est chargée de coordonner et de développer les activités de prélèvement et les greffes d’organes, de contrôler la conformité et le fonctionnement des établissements hospitaliers autorisés à effectuer les prélèvements, dont le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou fait partie. Il est aussi question dans son programme de promouvoir et encourager la recherche scientifique dans ce domaine et établir les relations d’échanges avec les établissements nationaux et étrangers à l’effet de renforcer le développement, l’encadrement technique et la formation du personnel. Les organisateurs de la manifestation ont exprimé leur satisfaction de voir la mobilisation d’enfants et de praticiens spécialistes pour la cause. Un message qui est parvenu aux nombreux curieux qui se sont agglutinés le long des trottoirs pendant le passage de la caravane, espère-t-on.

Kamela Haddoum.