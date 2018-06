Les mises en garde de l'APC

Par DDK | Il ya 1 heure | 166 lecture(s)

Selon le bureau d'hygiène de la commune de Béni Maouche, un foyer de leishmaniose est apparu, récemment, au niveau de la localité. Cette affection, qui est classée comme une zoonose, c'est à dire une maladie qui touche les mammifères et qui pourrait se transmettre à l'homme, est d’origine parasitaire, dont les conséquences sur la santé humaine peuvent s'avérer graves. Ainsi donc, les autorités communales d'Ath Maouche ont lancé l'alerte à travers un communiqué rendu public, dans lequel elles informent de l’apparition d'un foyer de leishmaniose viscérale, une forme sérieuse, dans la localité. L'APC, tout en rassurant que des mesures préventives sont prises afin d'endiguer cette zoonose, appelle les citoyens de la commune à la vigilance et à prendre certaines précautions afin de ne pas «choper» le parasite qui est transmis par une sorte de moustique appelé le phlébotome. À cet effet, les autorités municipales préconisent aux citoyens de procéder à une lutte préventive contre les vecteurs de cette maladie, afin de s'en prémunir. Il est demandé aux habitants une panoplie d'actions pour éliminer tout foyer d'insectes, comme le badigeonnage des parois internes des étables pour les éleveurs, de débarrasser les ordures et les fumiers, foyers par excellence des mouches et autres bestioles volantes. Sur la même lancée, il est conseillé aussi de désherber les alentours des habitations, de ne pas laisser des mares d'eau stagner à proximité des maisons et d'utiliser les insecticides et les moustiquaires. Ce sont là quelques gestes simples qui peuvent prévenir contre cette affection, laquelle peut laisser de graves séquelles comme des lésions sur la peau qui durent toute la vie, ou toucher des organes vitaux comme le foie et la rate. La leishmaniose touche les canidés comme les chiens. Le moustique pique cet animal avant de transmettre le parasite, la leishmania en l'occurrence, à l'homme.

Syphax Y.