Taourirth fin prête

Aujourd’hui, la Kabylie commémore le 20e anniversaire de l’assassinat du Rebelle, Matoub Lounès.

La célébration cette année s’annonce grandiose et exceptionnelle. Chez les Matoub, à Taourirt Moussa, des centaines de personnes travaillent depuis des jours sans relâche pour réussir l’événement. Depuis maintenant 20 ans, la demeure du chantre est devenue un lieu de pèlerinage pour des milliers de fans. Et afin de recevoir dans les meilleures conditions un nombre aussi important de personnes, la Fondation, qui porte son nom, a pris toutes les mesures nécessaires. Toutes ses précautions ont été prises pour éviter toute mauvaise surprise. La journée d’hier a été marquée par une agitation particulière. Les préparatifs battaient leur plein à Taourirt Moussa. Beaucoup était fait, mais il restait encore du travail, nous a-t-on indiqué. L’équipe de l’ONCI, sur place depuis déjà trois jours, a installé la scène et les écrans géants pour la diffusion du concert inédit du Zénith 95. La Sonelgaz assure l’éclairage de toutes les routes et ruelles menant vers le village. L’ADE, en prévision de l’événement, a mobilisé des camions-citernes. Les services de la DTP, quant à eux, se sont occupés des rues, en les nettoyant et désherbant. Tout semble prêt pour le grand «retour de Matoub chez lui», comme a voulu qualifier cette commémoration la présidente de la Fondation, Malika Matoub. Au programme aujourd’hui, la diffusion de l’intégralité du concert du Matoub Lounès, au Zénith, en 1995. Des images inédites que le public verra pour la première fois. Matoub Lounès, à l’époque, trouvait les images de mauvaise qualité, explique sa sœur Malika. Le concept de la diffusion cette année est nouveau, il consiste en la fusion des anciennes images du concert de 1995 avec les images du public qui sera présent sur place. Ce dernier aura l’impression de vivre le moment avec Matoub, ce sera «le Zénith de Taourirt Moussa». Cela se passera dans la soirée à partir de 20h. Mais avant cela, et durant toute la journée, un riche programme a été concocté. Celui-ci a démarré depuis avant-hier, au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, avec la présentation d’une comédie musicale intitulée «Hymne à l’identité», en hommage au chantre et toutes les victimes du combat identitaire. Aujourd’hui, jour J, après l’accueil du public, le coup d’envoi sera donné pour le marathon «La voix de la vie», à partir de 10h. Les athlètes porteront un flambeau incandescent, du lieu de l’assassinat de Lounès jusqu’à sa demeure. S’en suivra un recueillement sur les lieux, à Tala Bounane, vers 13h. Dans l’après-midi, un recueillement est prévu au village Taourirt Moussa, sur la tombe de Lounès, avec la famille et les différentes délégations. Un gala artistique, avec notamment Hacène Ahrès et Boudjemâa Agraw, ainsi que de jeunes talents, est au menu. Dans la soirée, après la grande «Waada», à la mémoire du défunt, il y aura des prises de parole et des témoignages d’amis, de proches et de membres de la famille. La commémoration s’achèvera donc avec la diffusion sur écran géant de l’unique concert filmé et inédit de Lounès Matoub, au Zénith de Paris en 1995.

Kamela Haddoum.