Colloque international à Béjaïa

Un colloque international articulé autour de la vie, l’œuvre et le parcours de Lounes Matoub, a été organisé la semaine dernière à l’université de Béjaïa avec l’objectif de rendre compte de l’importance du patrimoine immatériel légué, mais surtout, de la portée de chacune des facettes que celui-ci recouvre, qu’il s’agisse de chant et poésie ou de leurs pendants artistique, philosophique et psychologique. Assassiné il y’a 20 ans, presque jour pour jour, Matoub, auteur, compositeur, interprète, continue pour autant, selon les présents au colloque, à fasciner les foules, ses chansons se bonifiant au fil des années et reprises avec délectation dans toutes les chaumières, que des intellectuels, qui bien que tardivement, ont fini par trouver en lui une vraie source d’inspiration. Et pour cause ! Peut-être sans l’avoir voulu, l’artiste a assurément magnifiée son œuvre, sa poésie, à la fois diverse et fine par ses formes et ses thèmes, par une action sociale et militante en faveur de la démocratie qui ne s’est jamais démentie. La combinaison de l’une et de l’autre a forgé en lui l’image d’un militant convaincu, un idéaliste impénitent et un poète-philosophe retentissant, voire "un leader d’opinion dont le verbe est écouté et le message suivi", souligne, à son propos, Djamel Chikhi, professeur à l’université d’Ottawa (Canada), qui le classe dans la lignée des philosophes existentialistes et qui lui attribue une dimension universelle. L’occasion de ce colloque, en effet, a d’emblée focalisé sur l’expression multiple et plurielle de l’œuvre de Matoub, entrevue, comme "un patrimoine qui se reflète à travers une poésie engagée, spirituelle, engagée, idyllique, historique, socio-anthropologique, politique voire psychologique", soutient, pour sa part, Nora Belgasmia de l’université de Tizi-Ouzou, qui en fait la démonstration, en déroulant, une flopée de poèmes. Étalé sur trois jours, le colloque qui a été ouvert mardi et auquel ont participé, des chercheurs nationaux et étrangers, notamment de France, du Maroc et du Canada, a levé le voile sur les différents aspects de l’œuvre Matoubienne et susciter en conséquence, selon Boualem Saidani, recteur de l’université de Béjaïa, des "pistes de recherche académique pour un retentissement à la mesure de la popularité de l’artiste, adulé dans toutes les régions berbérophone du Maghreb".