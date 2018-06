«Les ZET de la wilaya réceptionnées d’ici décembre»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 100 lecture(s)

Le coup d’envoi de la saison estivale 2018 a été donné, hier à partir de la plage Le Caroubier à Azeffoun, par le ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, lors de sa visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, lors du forum de la chaine 1 enregistré à l’occasion à Azeffoun, le ministre a annoncé que son département a élaboré un plan spécial pour le développement du tourisme local. À cet effet, une commission nationale interministérielle est sur le terrain pour améliorer les conditions de déroulement de la saison estivale. Dans toujours la même optique, l’État, dans le cadre du programme du Président, a précisé le ministre, «livre en moyenne 80 à 100 établissements hôteliers chaque année». Pour attirer les touristes, le département de tourisme mise sur les prix concurrentiels des hôtels algériens. Des réductions de 30 à 40 % ont été établies en signant des conventions avec l’UGTA, pour faire bénéficier les salariés. Pour le ministre, il n’est pas question d’empêcher les Algériens d’aller à l’étranger, mais d’encourager tout simplement le tourisme local. À propos de la concession des plages à des privés, le ministre a fait savoir que l’État ne badine pas avec ça et des instructions ont été données aux autorités locales et aux services de sécurité pour veiller à ce que la gratuité des plages soit assurée. Le ministre Benmessaoud a fait savoir, également, que «l’avenir du tourisme est chez les privés». Dans ce sens, les institutions financières (banques) financent les projets d’investissement dans le domaine du tourisme. À cet effet, il a souligné qu’il y a plus de 2 000 projets d’investissement dans le secteur du tourisme au nivaux national. Au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, six projets hôteliers seront livrés d’ici 2019, notera le responsable, dont trois cette année. Le ministre du Tourisme a, en outre, précisé qu’ «une soixantaine de projets touristiques sont recensés au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou». Il a exhorté la communauté immigrée à venir passer les vacances en Algérie. Dans un autre sillage et lors de son passage dans la commune d’Aït Chafaâ (daïra d’Azeffoun), le premier responsable du secteur du Tourisme a eu à s’enquérir de l’avancement des travaux de la zone d’extension touristique (ZET) de Sidi Khelifa. D’ailleurs, lors de la présentation faite sur place, l’on annonça que les huit ZET de la wilaya, en cours de réalisation, «vont être réceptionnées d’ici la fin de l’année».

Kamela Haddoum.