Important dispositif de la protection civile

Bien qu’elle soit lancée depuis le 1er juin dernier, la saison estivale n’a été ouverte officiellement qu’hier lundi. Pour bien réussir la saison, la Protection civile a installé, depuis le début du mois en cours, un important dispositif sur les 33 plages autorisées à la baignade au niveau du littoral de la wilaya de Béjaïa. Six ambulances, affectées exclusivement aux plages, seront opérationnelles durant les jours de grande affluence, tels les week-ends, les jours fériés… Six embarcations pneumatiques réparties sur six secteurs, en plus de l’unité marine avec ses trois semi-rigides et toutes les dotations individuelles (Masques, cordages, bouées…), sont également disponibles pour toute la saison estivale. En moyens humains, un inspecteur des plages suppléé par deux adjoints (l’un pour le secteur Est et l’autre pour le secteur Ouest) qui coiffent 70 agents sauveteurs professionnels (à raison de 2 à 3 par poste plage) encadrent les surveillants de baignade. Ces derniers, au nombre de 360 saisonniers (à raison de 5 à 20 par poste de plage, selon l’affluence), travailleront en étroite collaboration avec les 16 plongeurs autonomes sur les plages importantes, en plus des plongeurs stationnés à l’unité marine de Béjaïa.

A Gana.