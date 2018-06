Le tourisme, c’est avoir de l’agressivité dans la destination Algérie

Par DDK | Il ya 56 minutes | 89 lecture(s)

Par S. Aït Hamouda

Le tourisme, c’est ni plus ni moins la ballade éperdue à travers le monde. C’est aussi connaitre des contrées attirantes par leur patrimoine historique, leurs vestiges multiformes et surtout leurs peuples. Il n’en demeure pas moins que les voyages forment la jeunesse et de toute évidence on n’est jamais assez vieux pour entreprendre un périple à travers monts et vaux où qu’ils se trouvent, partout dans le monde. Nonobstant, il arrive que des voyageurs, comme les papillons, se fassent prendre dans les rets posés par de plus rusés, ils batifolent de fleur en fleur jusqu’à l’instant où ils se font prendre. Ils sont, par naïveté ou par bêtise, par omission ou par ignorance, pris dans la nasse et ils ne peuvent échapper aux risques multiformes qu’ils rencontrent dans leur chemin. Le tourisme, qu’on le veuille ou non, est une histoire de culture et de curiosité. Si on est dépourvu des deux, on n’est pas ce qu’on considère comme touriste, on est à tout le moins promeneur, pour faire ses emplettes. Et même en cela on peut se faire avoir comme un bleu. Il arrive souvent qu’un bourlingueur se fasse avoir, par excès de confiance, à un moment donné de son périple. Qu’il croie en un bouquet de sobriquets, c’est son droit, mais il doit avoir du répondant, envers et contre tout. Parce qu’il ne s’agit pas en la demeure de simple jeu, il faudrait, du reste, voir si les paramètres économiques sont accomplis et mesurés à l’aune des calculs, pas d’épicier, mais de vrais entreprenants pour saisir ce qui va de ce qui ne va pas. Il faudra plus que des professionnels, des experts en la matière. Car le tourisme, comme le gaz, le pétrole et l’agriculture, est nécessaire à l’économie du pays. En plus de ce qu’il rapporte au pays, il le fait connaître, et aux autochtones et aux étrangers. Normalement, les infrastructures vouées au tourisme ne suffisent pas, il faudrait aussi mettre de la ténacité, du punch et de l’agressivité, pour convaincre de la destination Algérie les candidats potentiels.

