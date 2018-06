Pèlerinage à Taourirth Moussa

Par DDK | Il ya 56 minutes | 117 lecture(s)

Hier, le peuple kabyle, comme chaque année, a rendu un vibrant hommage au chanteur de l’amazighité et militant de la démocratie, Matoub Lounès, assassiné le 25 juin 1998.

Les fans du Rebelle ont carrément pris d’assaut Taourirth Moussa dès les premières heures de la matinée, certains y étaient depuis plus de deux jours. Au siège de la Fondation qui porte son nom, l’on pouvait visiter des stands consacrés essentiellement à l’œuvre et au parcours du Rebelle. Un riche programme a été tracé par la fondation, notamment un marathon qui a démarré, à 8h30, de Tala Bounane, où fut assassiné Matoub, jusqu’à sa demeure à Taourirth Moussa. Là, les 50 athlètes de différentes catégories d’âge qui y ont participé ont déposé le flambeau qui avait sillonné toute la région. Une gerbe de fleurs fut ensuite déposée à Tala Bounane vers 10h 30, puis sur la tombe du Rebelle vers 13h30. Parmi les présents, il y avait le maire de Tizi-Ouzou, Ouahab Aït Menguellet, le secrétaire général de la wilaya, M. Tibourtine, la directrice de la culture, Mme Gouméziane et le P/APW, M. Aouchiche, qui dira : «Lounès est toujours avec nous par son combat et par ce qu’il a légué au peuple algérien et à tous ceux qui croient à la démocratie. Nous sommes là aujourd’hui pour réitérer notre engagement à continuer le combat de Lounès, jusqu'à l’aboutissement et la consécration d’une République démocratique et populaire. Nous réitérons également notre soutien indéfectible, en tant qu’Assemblée populaire de wilaya, à la famille et à la Fondation Lounes Matoub, dans leur quête de justice et de vérité par rapport à son assassinat». Le chanteur Lounis Aït Menguellet est lui arrivé très tôt à Taourirth et fut accueilli par Malika Matoub dans la demeure familiale. Avec elle, il déposera une gerbe de fleurs sur la tombe du Rebelle, en compagnie du sénateur, M. Hocine Haroun. Les dirigeants de la JSK, à leur tête le président Cherif Mellal étaient également présents. «Nous sommes venus rendre hommage à un grand homme et un fervent supporter de la JSK qu’il portait dans son cœur. Tout petit, Lounès venait au stade pour encourager son équipe du cœur. Aujourd’hui, notre présence est le moins qu’on puisse faire pour sa mémoire», dira Mouloud Iboud, ancien joueur des Canaris. Dans le même sillage, le demi-frère de Lounes, présent à Taourith, a exprimé toute sa fierté d’être présent devant tout ce beau monde réuni pour rendre hommage à son frère : «Je suis heureux d’être parmi vous ici. La mémoire de mon frère est entre de bonnes mains», dira-t-il. L’émotion était palpable sur les visages des milliers d’amoureux du Rebelle venus lui rendre hommage. «Je suis très ému, Lounès restera vivant à jamais dans notre cœur, Lounès n’est pas mort. Chaque jour, chaque mois et chaque année, nous serons présents ici pour célébrer sa mémoire», lancera un jeune, ému aux larmes.

Lyes Mechouek