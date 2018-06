«Ma rencontre avec Lounès fut étonnante»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 156 lecture(s)

«J’ai fait la connaissance de Lounès quand j’avais 10 ans. On avait 10 ans d’écart, lui en avait 20. Ce fut une rencontre étonnante, il était très content d’avoir un petit frère. Chacun de nous savait qu’il avait un frère, mais on ne s’était jamais rencontrés, avant ce jour-là, dans la maison de notre père, aux Issers. Il avait déjà un vieux cahier où il collait des photos de moi alors que j’étais tout petit. (…) Lounès était quelqu’un de très gentil et assez ‘’possessif’’’, j’étais très surpris de l’entendre souvent m’appeler ‘’mon frère, mon frère’’», a-t-il confié. Sur le dossier de l’assassinat de son frère, Francis déclare ne pas avoir une connaissance approfondie du dossier : «Je n’ai pas eu vraiment connaissance du dossier. Je peux dire, néanmoins, que la conviction au sein de la famille, qui est la mienne aussi, que le dossier n’est pas tiré au clair. Il y a une insatisfaction de ce qu’il s’est passé pour l’instruction du dossier et la façon dont les choses sont conduites». Et de poursuivre : «J’ai toujours de l’espoir et je me dis qu’il y a des gens qui ont des informations, mais ce n’est qu’avec l’évolution du temps que des dossiers peuvent sortir».