La gendarmerie mène l’enquête

Une enquête vient d’être diligentée par la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Sour El-Ghozlane, au sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, suite à une plainte judiciaire déposée par la direction du complexe industriel ENAD après un vol, survenu en date du 13 juin dernier, a-t-on appris de sources sûres. L’on fait savoir que pas moins de neuf surpresseurs d’eau KW ont été dérobés, d’une valeur de 67 000 DA. Toujours selon les mêmes sources, ce matériel a été acquis en 1996. La direction de l’ENAD a ouvert une enquête interne suite à la découverte de cet acte, et une plainte a été également déposée auprès des services de sécurité. Des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre du personnel de sécurité, en service durant cette même journée. Les mêmes sources ajoutent que les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont déjà déplacés sur les lieux et ont interrogé plusieurs fonctionnaires et agents de sécurité du complexe industriel public.

O. K.