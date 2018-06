Par DDK | Il ya 1 heure | 172 lecture(s)

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a fait état, hier, à travers un communique rendu public, de la saisie de plus de deux quintaux de kif traité, au niveau de la wilaya de Tlemcen. «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a saisi, à Tlemcen (2e RM) une grande quantité de kif traité s'élevant à 2,57 quintaux», indique-t-on. La même source indique, également, que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté à In Guezzam (6e RM) et Tindouf (3e RM) «six contrebandiers et saisi 2,5 tonnes de denrées alimentaires, 550 litres de carburant, trois véhicules tout-terrain, 12 motocyclettes et cinq détecteurs de métaux». En outre, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de deux personnes, à bord d'une embarcation de construction artisanale, à Annaba (5e RM), tandis que 33 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen (2e RM), selon le communiqué du MDN. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage, des détachements de l'Armée nationale populaire «ont découvert et détruit le 25 juin 2018, une casemate pour terroristes contenant des effets de couchage à Aïn Zouit, wilaya de Skikda (5e région militaire)», a souligné le ministère de la Défense nationale. La même source a fait état, d’autre part, d’une bombe de confection artisanale qui a été détruite à Aïn Defla (1ère RM). Il est utile de rappeler qu’un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a détruit, dimanche passé, à Aïn Zouit, dans la wilaya de Skikda, deux casemates pour groupes terroristes, suite à une opération de recherche et de ratissage.

S. S.