Trente-trois plages autorisées à la baignade

C’est à partir de l’hôtel Les Hammadites de la station balnéaire de Tichy que le wali par intérim de Béjaïa, M. Toufik Mezhoud, a donné, hier, le coup d’envoi de la saison estivale.

En effet, accompagné du président de l’APW, des maires des communes côtières et de presque l’ensemble des directeurs de l’exécutif, Toufik Mezhoud s’est rendu, dans la matinée d’hier, au complexe touristique de Tichy où il a assisté à des activités d’animation folkloriques pour marquer l’ouverture officielle de la saison estivale. Succédant au maire de la localité qui a appelé les autorités compétentes à aider au développement touristique de la région et au président de l’APW qui a rappelé le rôle de tous les acteurs pour la réussite de la saison estivale, le wali de Béjaïa, dans son allocution, a insisté sur la propreté et l’implication effective de la population pour redonner à Béjaïa, qui recèle d’énormes potentialités, sa place dans le giron des régions touristiques par excellence. Ainsi, 38 stands représentant les pompiers, les forestiers, le mouvement associatif activant dans le domaine écologique et les artisans d’activités traditionnelles, ont été érigés, à l’occasion, au niveau de l’esplanade séparant l’hôtel de la plage. L’animation a été assurée par une troupe de zorna, la fanfare et la chorale, accompagnées par des chants distillés par le DJ de la direction de la jeunesse et des sports. En mer, les hors-bords de la Protection civile, les voiles du mouvement associatif survolées par des amateurs de parapente ont donné un air aoûtien à cette belle plage de Tichy. Il ne manquait que des jets-sky et des bateaux mouches pour faire dans la totale. Toutefois et malgré le peu de moyens mis en service pour la circonstance, l’ouverture de la saison estivale a été une totale réussite. Désormais, les 33 plages autorisées à la baignade au niveau de la centaine de kilomètres du littoral de Béjaïa peuvent être considérées comme prêtes à recevoir les estivants malgré qu’elles le fassent depuis le 1er juin, date de la prise de fonction des surveillants de baignade.

Des pompiers en herbe présents à la cérémonie

Présents à la cérémonie d’ouverture de la saison estivale, des jeunes en tenue d’agents de la Protection civile ont attiré l’attention des présents. Ce sont les cadets de la Protection civile dont la première promotion a été lancée cette année à Béjaïa. Ils sont 94 jeunes à suivre des cours d’initiation au secourisme, à l’extinction et au sauvetage. Pour ces deux dernières, les cours se limitent à l’aspect théorique et à l’assistance à des actions pratiques faites par les adultes. Selon l’officier qui les encadre, les cours sont dispensés tous les samedis et les après-midis du mardi. Le lieu de formation est implanté au niveau de l’unité principale de la Protection civile des Quatre chemins, au chef-lieu de wilaya. Selon notre interlocuteur, pour l’instant, ces pompiers en herbe sont capables de prodiguer uniquement les premiers gestes de secourisme pas plus. La relève de la Protection civile est assurée et c’est tant mieux pour ce corps.

