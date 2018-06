L’auberge inaugurée demain

Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

La structure est sublime et quiconque longe le tronçon Aokas - Tichy - Béjaïa est saisi par la splendeur du château de la comtesse qui fait face à la mer, à la sortie d’Aokas. La Direction de la jeunesse et des sports de Béjaïa a transformé cette belle œuvre architecturale en auberge de jeunes, après une réhabilitation des lieux avec les mêmes matériaux de construction de l’époque, et une extension de plus de 3 000 m². Cette belle construction, laissée à l’abandon depuis l’indépendance, a été finalement cédée à la DJS de Béjaïa. Le château de la comtesse d’Aokas, baptisé par la famille révolutionnaire locale «Auberge de jeunes Mohamed Boudiaf», ouvrira ses portes demain à l’ occasion du Festival international de la Soummam en Kata et Kumité dans la catégorie cadettes qui se tiendra du 28 au 30 juin en cours à la salle omnisports de Bakaro, dans la coquette ville de Tichy. «Des efforts ont été consentis et même s’il y a encore des choses à finir ou à parfaire, sa mise en service, à l’occasion de ce Festival, nous permettra d’avancer dans ce sens», déclare le directeur de l’auberge, en l’occurrence M. Mira. Cette forteresse est construite sur un rempart à la sortie-Ouest de la commune d’Aokas, au bord de la RN9 reliant Béjaïa à la wilaya de Sétif. Cette œuvre d’art d’une superficie de 5 983 m², est composée d’un édifice principal (une maison à deux étages), d’un rez-de-chaussée de 195 m² divisé en trois chambres, d’un hall de réception et d’un showroom. La capacité d’accueil de ce château est de 120 lits. Il est doté d’une salle de conférences de 200 places, une bibliothèque, un cybercafé, une cafeteria, une salle de sport, un restaurant de 70 couverts + 20 VIP, un logement, un sous-sol transformé en musée et plein d’espaces verts. Jouissant d’une vue imprenable, ce cadre offre un lieu paradisiaque aux jeunes et aux citoyens de passage. Le chantier a été pénible et colossal. En effet, il a fallu environ 243 millions de dinars et des années de travaux sur le site, pour rendre son éclat d’antan au château de la comtesse. Intransigeants avec l’entreprise réalisatrice sur le respect de l’aspect initial du château (bâtiments annexes), les responsables locaux ont eu finalement la main heureuse. Pour rappel, les responsables du secteur ont plaidé pour le renforcement du dispositif d’échanges de vacances de jeunes entre les régions du Sud et celles du littoral. Un programme dit «de mobilité géographique des jeunes», est d’ailleurs mis en place à cet effet. Avec cette nouvelle structure dédiée aux jeunes, la wilaya de Béjaïa compte à présent sept auberges de jeunes. Il s’agit de l’auberge de jeunes Frères Soummari de Béjaïa, l’auberge de jeunes de Tichy, l’auberge de jeunes de Souk El-Tenine, l’auberge de jeunes de Kherrata, l’auberge de jeunes Ayouz Slimane de Darguina, l’auberge de jeunes d’Adekar et enfin la toute nouvelle, le château de la comtesse, désormais auberge de jeunes Mohamed Boudiaf d’Aokas.

Rachid Z.