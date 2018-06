Spectacle violent à l’APW

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

La deuxième session ordinaire de l’APW de Tizi-Ouzou s’est déroulée, hier, dans une ambiance très tendue, allant jusqu’à la confrontation verbale et physique entre les élus.

Cette session, dédiée à la présentation du plan d’action de l’APW, adoption du budget supplémentaire 2018, présentation des rapports de la préparation de la saison estivale, de prévention contre les feux de forêts et AEP, a été détournée de sa vocation, du moins à son commencement, pour se transformer en un ring de boxe entre les élus qui se sont échangé insultes et accusations. Les élus du RCD, au nombre de 14, ont annoncé la couleur, se donnant en spectacle dès l’entame de la session, en défilant sur l’estrade avec des pancartes incitant le wali au respect de la réglementation, dénonçant une violation de la loi. La réponse ne tarda pas à venir des élus FFS qui rappelèrent aux élus RCD qu’ils avaient été déboutés par la justice dans les procès intentés contre le wali. S’en est suivie la réaction de plusieurs élus, représentant les formations siégeant à l’Assemblée, ainsi que ceux de l’exécutif, qui sont montés sur l’estrade officielle pour en chasser ceux du RCD. Le P/APW fera remarquer aux élus RCD leur absence des commissions, qui œuvrent pour le développement de la wilaya, les accusant de se contenter d’agitation et d’entrave du processus, à travers ce comportement qu’il a qualifié de «regrettable». Les choses ne se sont pas arrêtées là. Après la lecture du plan d’action de l’APW pour son mandat, le président Aouchiche a appelé le président de la commission finance pour lire le projet de budget supplémentaire de la wilaya pour l’exercice 2018, et c’est là que les choses ont dégénéré. Les élus RCD se sont jetés sur le pupitre pour l’empêcher de le faire, ce qui a provoqué la colère des élus FFS et même ceux des autres formations. Les élus du peuple se sont alors adonnés à l’insulte et à l’invective. Une scène qui n’a pas manqué de faire réagir l’assistance qui s’est indignée, regrettant de tels agissements de la part de leurs représentants. Malgré cette situation, le BS a été lu. Avec détermination, le président de l’APW a pu soumettre le projet au vote. La majorité (FFS, RND et FLN) l’a approuvé dans l’ensemble de ses chapitres et articles.

K. H.