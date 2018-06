Le budget supplémentaire 2018 adopté

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Le projet de budget supplémentaire 2018 de la wilaya de Tizi-Ouzou a été adopté, hier, lors de la deuxième session ordinaire de l’APW. Le montant global de ce budget s’élève à 43 725 1131, 13 DA. Les recettes globales brutes de ce projet sont de l’ordre de 9 659 021 123,26 DA répartis dans un premier temps sur l’excédent brut par le compte administratif, pour l’exercice 2017, à hauteur de 7 335 599 118,13 DA, et les nouvelles recettes enregistrées durant l’exercice 2018 qui s’élèvent, au total, à 2 323 442 005,13DA. Ces nouvelles dépenses sont destinées, entre autres, à : Dotation de la wilaya d’une caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales en péréquation 2018 ; Participation des communes au fonds de wilaya pour la promotion des initiatives des jeunes et des pratiques sportives ; Ouverture des crédits par anticipation, qui comptent l’alimentation scolaire du troisième trimestre 2017/2018 et des premier et deuxième trimestres 2018/2019 ; Augmentation des salaires du personnel communal ; Acquisition des équipements complémentaires au profit des centres biométriques des communes. Pour les nouvelles propositions inscrites dans le BS 2018, concernant la section de fonctionnement, quelques réductions budgétaires ont été opérées pour certains secteurs d’activités, à l’instar des moyens et services d’administration générale. En effet, pour ce chapitre, une augmentation proposée par la DAL, à hauteur de 20 000 000,00 DA, a été vue à la baisse de 1 000 000,00 DA. De même pour les services administratifs publics, qui se sont proposé un budget de 10 000 000.00DA, qui a été réduit de 6 000 000,00 DA. Le budget dz jeunesse, culture et sport, a été également réduit de 5 000 000,00 DA.

K. H.