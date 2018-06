«Empêcher la mainmise sur les richesses de la wilaya»

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Le président de l’APW Youcef Aouchiche a présenté les grands axes du plan d’action de l’APW pour ce mandat. Il tient compte, selon le P/APW, «du diagnostic approfondi des réalités socio-économiques, culturelles et environnementales de la wilaya et des défis que nous devons relever durant ce mandat», dit-il. Ce plan selon Aouchiche, retrace «les objectifs, les moyens à mobiliser et les étapes de mise en œuvre des différentes actions à entreprendre(…) Il prend en compte, à la fois, les actions sectorielles, et les initiatives de développement local à travers une approche participative, intégrée et durable. Les actions de développement communautaire des villages et l’engagement de la société civile seront mis en valeur», précisera le responsable de l’institution élue. Le constat, fait par le président de l’APW, est celui d’une wilaya qui enregistre un immense retard en matière de développement. Le plan d’action de l’APW, tenant compte de cette «réalité», apporte, selon le P/APW, des solutions adéquates. Dans le volet politique, la priorité de l’APW est de contribuer à une réorganisation de la société sur des bases démocratiques, solidaires et consensuelles. Sa politique vise à «empêcher la main mise sur les richesses de la wilaya et le monopole». L’ambition de l’APW est d’«instaurer un développement local participatif, durable et de vivre ensemble, de prendre en charge les revendications des citoyens, relancer l’investissement producteur de richesses, accompagner le secteur de l’agriculture et de l’artisanat, débloquer les projets structurants gelés ; relancer le secteur du tourisme et développer le tourisme de montagne ; préserver et valoriser le patrimoine culturel et environnemental de la wilaya». Au plan sectoriel, le plan d’action de la wilaya, évoque l’aménagement du port sec de Oued Aissi, la réalisation d’une gare multimodales type A, comme promis, création de parcs industriels, marché de gros des fruits et légumes, grand espace commercial pour les grossistes, parkings à étages…l’APW s’engage, pour ce mandat, à redoubler d’efforts pour l’achèvement des projets en cours, la relance des investissements, amélioration du climat des affaires, promotion des pratiques de l’économie sociale et solidaire et accompagnement des communes. Au chapitre culture et préservation du patrimoine, l’APW, dans le cadre du fond de soutien à la création artistique, mettra à la disposition des personnes porteuses de projets artistiques, l’aide et le soutien nécessaires pour concrétiser leurs projets. D’autres points ont été traités dans ce plan d’action qui servira de feuille de route pour l’actuel exécutif durant ce mandat et ce, dans les différents domaines d’activités.

K. H.