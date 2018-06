Bouazghi réunit les acteurs de son secteur

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a présidé, avant-hier, une réunion des cadres de l'autorité phytosanitaire au siège du Ministère, a indiqué un communiqué du Ministère. Cette réunion qui a regroupé les cadres du Ministère, les inspecteurs phytosanitaires de toutes les wilayas et ceux exerçant au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes et aéroportuaires, a traité principalement la question du renforcement des mesures de facilitation initiée par le secteur, afin d'encadrer au mieux les opérations d'exportations. Pour rappel, les services phytosanitaires, qui contribuent d'une manière substantielle dans le développement durable de l'agriculture, jouent un rôle important dans le contrôle des produits végétaux à l'exportation, en veillant à ce que les exigences phytosanitaires des pays d'importation soient respectées, facilitant ainsi leur entrée et contribuent par la même à leur promotion. Ceci s'inscrit en droite ligne avec la politique du Gouvernement qui vise à promouvoir les exportations, compte tenu des rentrées de devises qu’elles génèrent. À ce jour, plusieurs mesures ont été prises par le secteur de l'agriculture visant à rendre l'acte d'exportation plus fluide, entre autres, celle du contrôle et les analyses réglementaires des marchandises au niveau de la wilaya de production, rendant leur passage au niveau du poste frontalier que simple formalité. Ce regroupement intervient, souligne le Ministère, en application aux recommandations issues des Assises nationales de l'agriculture tenues, le 23 avril 2018, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, liés aux renforcements des mesures de facilitation initiées par le secteur, afin d'encadrer au mieux les opérations d'exportations.

C. Fahem.