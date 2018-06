Necib insiste sur les zones rurales

Par DDK | Il ya 22 minutes | 3 lecture(s)

Le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a effectué, avant-hier jeudi, une visite de travail et d’inspection à travers plusieurs localités de la wilaya de Bouira.

Accompagné des cadres de son département et du wali de Bouira, M. Mustapha Limani, l’hôte de Bouira s’est enquis de la situation du secteur dans la wilaya, notamment en matière d’alimentation en eau potable et couverture en réseau d’assainissement. M. Necib a, également, lancé le plan d’urgence de la wilaya avec une cagnotte de plus de 500 millions de dinars, pour l’amélioration du taux de couverture en eau potable, particulièrement celui des zones rurales et isolées. Pour rappel, la wilaya de Bouira qui dispose de trois barrages d’eau qui emmagasinent plus de 850 millions de m3, a bénéficié de plusieurs opérations de raccordement à l’eau potable, notamment à travers le programme national des grands transferts. Selon les chiffres présentés par la direction locale des ressources en eau, pas moins de 81% de la population de la wilaya est alimentée au quotidien, dont 45% en H24. En plus du lancement des travaux du plan d’urgence de la wilaya lors de sa visite, le ministre a procédé à la mise en service de nouveaux réseaux pour l’alimentation en eau potable de plusieurs localités au niveau des communes de Bouderbala, Souk El-Khemis, El-Mokrani, Sour El-Ghozlane, Dirah, Ridane, Hadjra Zergua et El-Esnam. Ainsi, la première étape de cette visite s’est effectuée au niveau du village d’Arkouv, sur les hauteurs de la commune de Bouderbalah au nord de la wilaya de Bouira, où le ministre a procédé à la mise en service du nouveau réseau AEP qui alimentera, désormais, la commune voisine de Boukram ainsi que le village d’Arkouv en eau potable. Ce projet, dont les travaux de réalisation ont été inscrits dans le cadre des grands transferts d’eau via le barrage de Koudiat Acerdoun a nécessité une cagnotte de plus de 40 millions de dinars, avec notamment la réalisation d’une station de reprise SP4. Il comporte, également, un chapitre pour la rénovation de l’ensemble du réseau AEP de la commune de Boukram. Toujours au niveau du premier point, M. Hocin Necib a reçu des explications concernant le programme d’urgence pour la sécurisation de l’alimentation des communes de Maâla et Guerrouma. Selon l’exposé du directeur des ressources en eau de la wilaya, pas moins de douze villages, avec une population dépassant les 3 500 âmes, de ces deux communes seront raccordés à l’eau grâce au plan d’urgence élaboré par les autorités locales. Sur place, M. Necib a insisté auprès des responsables locaux d’établir un diagnostic détaillé sur la situation du secteur au niveau de chaque commune de la wilaya, tout en plaidant pour la réalisation d’opérations d’extensions des réseaux AEP, notamment vers les zones rurales ou éloignées : «La wilaya de Bouira dispose d’importantes ressources et nous devons les exploiter afin d’étancher la soif de la population. Désormais, nous devons nous orienter vers les villages situés en zones rurales ou montagneuses, particulièrement ceux situés à la lisière des barrages, comme c’est le cas à Bouderbala», a-t-il déclaré. À noter, enfin, que le ministre des Ressources en eau a accordé une cagnotte supplémentaire d’un milliard de centimes au profit de la commune de Bouderbala, suite à une demande du maire de cette localité, et ce, dans l’objectif de réaliser une nouvelle station de reprise d’eau. Le cortège officiel s’est rendu par la suite dans la commune de Souk El-Khemis, située à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, où le ministre des Ressources en eau a procédé à la mise en service du nouveau réservoir d’une capacité de 2 000 m3 pour le raccordement des deux chefs-lieux communaux de Souk El-Khemis et El-Mokrani en eau potable. Ce projet a été lancé en mai 2017 avec une cagnotte de 21 millions de dinars. En plus du raccordement des deux chefs-lieux communaux, le ministre a aussi lancé le plan d’urgence pour la couverture de pas moins de treize villages de ces deux communes, en eau potable via le réseau des grands transferts d’eau du barrage Koudiat Acerdoun. Sur place, M. Necib a assuré que le taux de couverture des zones rurales de la wilaya de Bouira en eau potable connaîtra une nette amélioration dès la fin de l’année 2018, et ce, grâce à la mise en œuvre du plan d’urgence proposé par les autorités locales : «Nous allons essayer d’atteindre le plus grand nombre de villages et d’hameaux en eau potable. Par la suite et une fois les réseaux et les infrastructures d’eau réalisés, nous allons pouvoir réaliser des extensions afin de couvrir la totalité du besoin exprimé en eau», a-t-il déclaré, tout en incitant les responsables du secteur à poursuivre leurs efforts et aussi à favoriser les entreprises performantes pour le respect des délais de réalisation. Au niveau du col de Dirah, à l’extrême-sud de la wilaya, M. Necib a procédé à la mise en service du nouveau réseau d’alimentation en eau potable des deux communes de Ridane et Hadjra Zergua, toutes les deux situées au sud de la wilaya. Ce projet lancé en 2016 comporte la réalisation de deux stations de reprise (SP1 et SP2), en plus de la rénovation des anciens réseaux de distribution locaux. Selon les explications du directeur des ressources en eau, ce projet a coûté plus de 43 millions de dinars et alimentera une population de plus de 15 000 âmes répartie sur les deux communes, qui seront désormais alimentées en eau potable à partir du barrage Koudiat Acerdoun. La visite a été clôturée au niveau de la commune d’El-Esnam, où le ministre a procédé à l’inauguration du dédoublement du réseau AEP des communes d’El-Esnam et Bechloul, réalisé pour le renforcement et la sécurisation de l’alimentation de ces deux municipalités à partir du barrage de Tilesdit. À noter, enfin, que M. Necib a annoncé, lors de sa visite, que le projet de réalisation d’une station de traitement des eaux usées (STEP) au niveau de la commune d’Aïn-Bessem vient d’être débloqué par ses services, après avoir été touché par le gel en 2015. Un budget de 2,5 milliards de dinars sera alloué à la réalisation de cette station qui sera d’une capacité de traitement de 11 000 m3 par jour.

Oussama Khitouche