«La wilaya sera entièrement sécurisée d’ici fin 2018»

Lors d’un point de presse organisé à l’issue de sa visite, le Ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, a assuré que la wilaya de Bouira a connu une nette amélioration en matière d’alimentation en eau potable, cette année comparativement à 2017. Il ajoutera que le plan d’urgence, lancé à Bouira, touchera 12 communes de la wilaya, avec l’objectif de sécuriser l’alimentation de la population en eau potable : «L’année 2018 est une année confortable pour le secteur. La wilaya de Bouira a été sérieusement touchée par la crise de l’eau l’année dernière, cette année, grâce aux pluies abondantes et aux nouveaux programmes de raccordement, la situation s’est nettement améliorée et toutes les communes sont alimentées au quotidien. Avec la mise en place du plan d’urgence, d’ici la fin de l’année en cours, c’est toute la wilaya qui sera couverte par une alimentation quotidienne. Nous allons aussi développer l’alimentation en H24», a-t-il déclaré, avant d’annoncer le lancement d’une étude technique pour le raccordement des barrages de Tilesdit (Bechloul) et Oued Lek’hal (Aïn-Bessem), et ce, dans l’objectif de sécuriser les systèmes d’irrigation des terrains agricoles de la wilaya, en plus de la réalisation d’une dizaine de nouvelles retenues collinaires notamment au niveau des zones rurales. Le Ministre a aussi ajouté que le programme d’urgence vise à couvrir aussi les besoins en eau des populations des zones rurales : «Avec la concrétisation du projet de raccordement des deux barrages, c’est toute la vallée du Sahel et celle des Aribs, qui seront sécurisées. J’insiste également auprès des responsables locaux du secteur, pour la multiplication des opérations de création de nouvelles retenues agricoles et la réhabilitation des sources d’eau existantes, et ce, afin d’encourager l’agriculture en zones de montagne ou rurale. C’est dans cette même optique que nous avons initié en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, tout un plan pour le raccordement de l’ensemble des villages et localités éloignées sur le territoire national. L’eau est un droit fondamental dans la constitution, et c’est tous les citoyens algériens qui devraient en être alimentés quotidiennement», a-t-il aussi souligné.

