Mise en service de deux nouvelles colonnes mobiles

Par DDK | Il ya 11 minutes | 5 lecture(s)

La protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou a mis en service, hier, deux colonnes mobiles, dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre les incendies.

La première avait été réceptionnée en décembre 2017 et la seconde ces derniers jours. Ces deux colonnes sont composées de 12 camions citernes (CCFL), 2 ambulances, 1 bus, 2 camions de transport et 1 véhicule de commandement. L’effectif de la Protection civile a également été renforcé de 60 éléments. Les deux colonnes sillonneront tout le territoire de la wilaya, dans le cas de besoin, comme dispositif de renforcement. Le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, qui a assisté à la cérémonie de lancement, a exprimé son inquiétude quant à l’implantation de ces deux colonnes au niveau de l’unité centrale, au lieu qu’elles le soient à proximité des points noirs, déjà recensés et connus dans la wilaya. Il insistera : «Vous ne ferez que constater les dégâts». Il a par ailleurs insisté sur la contrainte de temps qui ne sera pas en faveur des intervenants, puisque certains points sont à une distance considérable de la base. Il regrettera l’inexistence de moyens de détection immédiate de feux, pour plus d’efficacité dans les interventions. Le premier responsable des pompiers dans la wilaya, le colonel Mohammadia, a rejoint le wali dans sa réflexion, concernant la nécessité de mettre les moyens d’interventions près du risque. Toutefois, il a expliqué que dans leur organigramme, ce sont les unités de protection civile locales ou la Conservation des forêts locale (au niveau de la commune), qui assurent la première intervention. «Puis, selon l’incendie, on monte progressivement pour arriver à la colonne mobile comme renfort. Mais quand on constate que la région est à risque suite à un BMS chaleur, on les rapproche, il n’y a pas de problèmes», rassurera le colonel. Revenant aux préparatifs de la saison, l’officier insistera sur la prévention, en plus des moyens mobilisés. Dans ce sens, il a fait savoir : «Pour éviter la catastrophe de l’année dernière, en plus du matériel compris dans le plan «Feux de forêts», tous les moyens recensés dans la wilaya sont mobilisés». Il précisera : «Il y a le plan du COP (comité opérationnel permanant), assuré par la Conservation des forêts, et le plan ORSEC à haut niveau».

Tout ce qui a été promis n’a pas été réalisé !

Plusieurs projets censés renforcer la couverture de la protection civile tardent à voir le jour. Il s’agit de six unités et onze postes avancés. A ce propos, le colonel Mohammadia a annoncé le lancement de l’unité de Makouda pour ce mois de juillet. «Elle a déjà été réceptionnée», informe-t-il. Pour les autres unités, en cours de réalisation, le responsable évoque des contraintes administratives liées aux procédures. S’agissant des 11 postes avancés inscrits à l’indicatif de la wilaya, touchés par le gel depuis trois ans maintenant, le responsable explique: «Il serait souhaitable de procéder au dégel des postes avancés, afin d’améliorer un peu plus la couverture de la wilaya». Il notera cependant qu’il ne s’agissait pas seulement de dégeler mais aussi de «réévaluer les coûts et assurer à ces postes l’accompagnement avec un effectif, sachant que le recrutement est gelé, ainsi que l’acquisition du matériel adéquat». «Ce qui implique une somme très importante», ajoute-t-il. La lutte contre les feux de forêt étant l’affaire de tous, le responsable a lancé un appel pour l’implication des comités de villages et des P/APC dans la campagne de prévention. Il a souhaité, aussi, l’implication des citoyens dans l’opération de désherbage autour des villages, estimant que le plus grand problème de la wilaya est d’avoir des habitations implantées en plein massif forestier. Le colonel a par ailleurs averti sur les conséquences de l’incinération et appelé à éradiquer cette pratique notamment durant les périodes de chaleur. Notons que la Protection civile effectue près de 30 000 interventions par an. De son côté, la Conservation des forêts, toujours dans son plan de lutte contre les incendies, a fait savoir que la wilaya a bénéficié de plusieurs programmes. Un pour l’aménagement de pistes évaluées à 300 km et un pour l’ouverture de nouvelles pistes à hauteur de 200 km, en plus d’un programme d’urgence de 90 km sur le FNDA, qui sera bientôt achevé. Pour ces autres programmes, les taux de réalisation sont qualifiés d’appréciables.

Kamela Haddoum.