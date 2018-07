Tadmaït manifeste pour la relance du projet du marché

Par DDK | Il ya 12 minutes | 2 lecture(s)

Des dizaines de citoyens de Tadmaït, à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de Tizi-Ouzou, ont procédé, durant la matinée d’hier, à la fermeture de la RN12. Par cette action, ils réclament «le développement de la commune, notamment la réalisation du projet du marché de gros des fruits et légumes, resté en suspens». Ces habitants ont investi la rue, tôt le matin, en bloquant cet axe principal reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à la capitale Alger, à l’aide de troncs d’arbres et d’objets hétéroclites, créant ainsi un grand embouteillage pendant une demi-heure. Des élus locaux et des membres de l’exécutif de l’APC de Tadmaït se sont déplacés sur les lieux pour débloquer la situation. Après négociations avec les meneurs de cette action, la route a été finalement rouverte à la circulation. Une délégation, constituée des vice-présidents APC et de représentants de la société civile, a été reçue dans l’après-midi par le chef de cabinet du wali. Ce dernier a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ce projet (marché de gros) au profit de la région, a-t-on appris auprès de certains représentants de la population, qui ont pris part à cette réunion. Pour rappel, ce projet d'envergure régionale devait être implanté au lieu-dit Kaf Lagab, sur une superficie de 9 hectares, avec toutes les commodités requises. Mais aucune suite n’a été donnée à ce projet qui, s’il venait à être concrétisé, permettra une bouffée d’oxygène pour la commune, classée parmi les plus pauvres au niveau de la wilaya. Ainsi, les habitants considèrent qu’il est impératif de procéder à la relance de ce projet, sachant son importance pour l’essor économique de la région. Il est utile de signaler que cette localité se situe dans une position géographique stratégique, car proche d’Alger, Boumerdès, Dellys et du chef-lieu de Tizi-Ouzou, ce qui facilitera l’accès aux produits agricoles aux commerçants et autres grossistes de ces régions.

Rachid Aissiou