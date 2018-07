L’administration fixe un ultimatum aux élus

Par DDK | Il ya 11 minutes | 5 lecture(s)

Interrogé par nos soins, à propos du cas de blocage des assemblées communales de Raouraoua et Taghzout, le wali Limani a affirmé qu’un ultimatum a été adressé à l’ensemble des élus de ces deux communes jusqu’au jeudi 05 juillet prochain, pour constituer de nouveaux exécutifs communaux et lever les blocages, faute de quoi, l’activité des deux assemblées sera gelée et la wilaya procédera à la nomination d’administrateurs pour la gestion de ces deux communes. «Les deux assemblées issues des dernières élections communales à Raouraoua et Taghzout, sont toujours bloquées. Nous avons essayé par divers manières de raisonner et convaincre les élus de toutes les tendances politiques pour la constitution des exécutifs communaux, mais sans résultat. Récemment nous avons adressé un dernier ultimatum à l’ensemble des élus de ces deux communes jusqu’au jeudi 05 juillet prochain, pour lever le blocage qui pénalise les citoyens de ces deux communes. Après cette date, et si les élus ne répondent pas à notre appel, nous allons procéder au gel des activités des deux assemblées et à la nomination de deux administrateurs de la wilaya, qui vont se substituer aux fonctions des deux assemblées», dira le wali.

O. K.