«Un important programme de développement industriel pour Béjaïa»

Interpellé par le député Kamel Bouchoucha (RND) au sujet des zones industrielles dont celle de Boudjellil et du projet d’une zone d’activités pour chaque daïra, en sus du programme prévu pour la wilaya de Béjaïa, le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a répondu en déclarant que dans le cadre de la nouvelle dynamique de l’investissement productif, le programme national a prévu deux zones industrielles, l’une à Akbou sur 37 hectares et l’autre de 114 hectares à Béjaïa. Par ailleurs, la wilaya de Béjaïa a bénéficié de 19 zones d’activités d’une superficie globale de 203 hectares qui seront implantées dans 16 communes. Deux importantes zones industrielles seront implantées à El Kseur et Béni Mansour, d’une superficie globale de 350 hectares. Concernant celle de Fenaia Il Maten, le travail préparatoire a été entamé en 2015 avant d’être suspendu pour être repris en 2018. Trois petites zones d’activités seront réalisées respectivement à Souk El-Ténine, Seddouk et Kherrata, confirmera le ministre. Il rappellera, en outre, que la commune d’Amizour ayant l’une des plus grandes mines de zinc au monde, celle-ci sera mise en exploitation d’ici l’année prochaine. Ce projet donnera une nouvelle dynamique économique à toute la région. Une unité de Célestine, créatrice d’une cinquantaine d’emplois et dont la production annuelle est estimée à une cinquantaine de milliers de tonnes, sera mise en exploitation dès l’année prochaine avec la possibilité d’exportation d’une importante quantité. Béjaïa n’est pas marginalisée et elle bénéficiera au même titre que les autres régions du pays des priorités gouvernementales en matière de développement industriel et minier, soutiendra le ministre.

