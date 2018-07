Limani donne le coup d’envoi à El Khebouzia

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a donné, hier matin, le coup d’envoi de la campagne moisson-battage au niveau de la ferme pilote Boubaker Saidi d’El Khebouzia.

Sur les lieux, le premier magistrat de la wilaya a pris connaissance des indicateurs du secteur présentés par les services de la DSA. Selon ces derniers, la superficie agricole utile de la wilaya est de l’ordre de 189.960 hectares, dont 37% réservé à la sole céréalière. 43.925 hectares ont été emblavés en blé dur dont 5 491 pour la multiplication, 6.110 hectares de blé tendre dont 858 hectares pour la multiplication, 14.078 hectares d’orge dont 1.790 hectares pour la multiplication et 1.582 hectares d’avoine dont 52 hectares pour la multiplication. L’état de la pluviométrie de septembre 2017 jusqu’à mai 2018 estimé à 498,1 mm en 86 jours est à l’origine des prévisions des services de la DSA qui prévoient des rendements exceptionnels avec 34 quintaux à l’hectare pour le blé dur, 32 quintaux à l’hectare pour le blé tendre, 30 quintaux/hectare pour l’avoine et 16 quintaux/hectare pour l’orge. D’ailleurs, la situation de récolte arrêtée au 1er juillet fait état de l’abondance prévue avec plus de 359.467 quintaux déjà récoltés sur une superficie de 11.613 hectares, ce qui donne un rendement à l’hectare de 30,36 quintaux. Selon les statistiques de la Direction des services agricoles, au cours de la campagne moisson-battage de 2015-2016, le rendement à l’hectare était de 19 quintaux, contre 27 quintaux à l’hectare durant la campagne 2016-2017. M. Djoudi Ganoun, directeur des services agricoles, a, par ailleurs, fait état d’un rendement historique jamais inégalé dans la wilaya de Bouira au niveau du plateau d’El Esnam, avec un pic de 71 quintaux à l’hectare. Une première qui risque de propulser la wilaya de Bouira au rang des wilayas les mieux classées au niveau national en matière de céréaliculture. Le wali de Bouira affichera sa satisfaction quant aux prévisions de la DSA et les statistiques de la ferme pilote Boubaker Saidi de Khebouzia ayant accueilli les festivités du coup d’envoi de la campagne moisson-battage. Avec des prévisions de 35 quintaux à l’hectare pour le blé tendre, 13 quintaux de lentilles à l’hectare, cette ferme peut se vanter d’être au diapason avec les techniques d’emblavement. Seul bémol pour cette année, la récolte de pois chiche au niveau de cette ferme pilote a été entièrement anéantie à cause des mauvaises herbes ayant sinistré la totalité des 100 hectares emblavés de pois chiche.

Mise en service du réseau AEP pour 6 000 habitants à Aïn Bessem

C’est sur les hauteurs de Sidi Yahia, dans la commune d’Ain Bessem, que M. Limani, accompagné du P/APW et des autorités civiles et militaires, a procédé à la mise en service du réseau AEP au niveau du nouveau réservoir. Un projet pour lequel une enveloppe de 52 319 358,00 DA a été réservée, incluant la fourniture et la pose de 14 500 mètres linéaires de conduites de différents diamètres et la réalisation d’une station de reprise et équipement électromécanique. Ce projet permettra aux six localités d’Ouled Aich, Mouiataa, Ouled Brahim, Ouled Ziane, Sidi Yahia et Cheboubia, soit une population estimée à quelque 6 000 âmes, de recevoir l’AEP dans leurs foyers. Selon le P/APC et le directeur de l’ADE de Bouira, il ne reste plus que la phase de rinçage des tuyaux et l’AEP sera opérationnelle dès que les citoyens se seront acquittés de leurs compteurs. À noter qu’aujourd’hui mardi, le wali se rendra à Aghbalou où il devrait annoncer un budget spécial pour alimenter cette commune de haute montagne qui souffre depuis plusieurs décennie de la défaillance du réseau AEP et de la rareté de cette denrée vitale.

Hafidh Bessaoudi