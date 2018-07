Soutien aux animateurs du Hirak du Rif

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

À l’issue de leur réunion tenue samedi dernier à Akbou, les animateurs du Rassemblement Pour la Kabylie se disent «préoccupés» suite aux lourdes condamnations prononcées à l’encontre des militants du mouvement citoyen Hirak du Rif. «Les sentences prononcées par la justice marocaine constituent une agression de plus contre les droits de l’Homme et met à nu le caractère foncièrement autoritaire et répressif du régime marocain. Les militants du Mouvement Hirak ont fait l’objet d’une punition judiciaire et n’ont été jugés que pour être condamnés», écrit le RPK dans une déclaration transmise, hier, à notre rédaction. «En cette circonstance, le RPK salue et appuie la position de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) qui a qualifié le procès des meneurs du mouvement du Rif de «simulacre de justice», lit-on dans le même document, en dénonçant «les atteintes flagrantes à la dignité humaine, à l’intégrité physique des accusés et les sévices corporels subis lors des interrogatoires et au cours de leur détention provisoire». Pour les rédacteurs de la déclaration, ces dépassements «doivent interpeller tous les militants des droits de l’Homme, au Maroc d’abord, dans l’espace Nord Africain ensuite, et enfin dans le monde entier pour créer un mouvement de solidarité international en faveur de Zefzafi et ses amis.» «Le Maroc, comme tous les pays de l’Afrique du Nord, doit se soumettre aux obligations internationales en matière des droits de l’Homme et respecter les droits politiques de leurs citoyens», plaide le RPK, invitant les États du Maghreb à s’ouvrir «aux demandes légitimes de leurs peuples».

D. S.