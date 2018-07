Distribution de logements, mise en service d’un tronçon de la pénétrante…

Par DDK | Il ya 49 minutes | 115 lecture(s)

Les festivités officielles de la célébration du 56e anniversaire de la Fête de l’indépendance seront lancées aujourd’hui, mercredi, à la maison de la culture de Tizi-Ouzou.

Il sera question pour ce premier jour d’une grande cérémonie que présidera le wali Mohamed Bouderbali à la grande salle de spectacle de l’établissement à partir de 18 heures. Au menu : la distribution des clés aux bénéficiaires de 180 logements sociaux des communes de Yakouren et Mekla ainsi que 1000 aides à l’habitat rural des différentes communes concernées. Pour la journée de demain un tronçon de deux km de la pénétrante autoroutière sera également mis en service par le wali, toujours à l’occasion du 56e anniversaire de l’indépendance et de la Fête nationale de la jeunesse. Il s’agit du tronçon de la pénétrante situé sur la section RN12 - Rocade sud de Tizi-Ouzou. Deux kilomètres, constituant la première partie des 10 km, représentant la première tranche du projet dont la réception est prévue pour la fin de ce mois de juillet, en attendant la livraison de l’intégralité du projet qui est actuellement à 42% de taux de réalisation. Le programme des festivités, en plus de cette mise en service importante, comporte plusieurs autres activités. La journée commencera au carré des martyrs, à M’Douha, avec la levée des couleurs, la lecture de la Fatiha et le dépôt de gerbes de fleurs. S’en suivra la plantation de deux arbres. Dans la ville de Tizi-Ouzou, il est prévu l’inauguration d’une aire de jeux à la cité 200 villas et d’une autre à la cité 600 logements. La délégation, qui sera conduite par le wali, fera escale à Bouhinoune où un monument dédié à la mémoire des chouhada sera inauguré. Dans la commune de Mechtras, c’est le nouveau siège de l’APC qui sera inauguré en plus de la mise en service d’un château d’eau de 1 000 m3 au quartier Thansawth où seront également lancés les travaux de revêtement des accès en BB. A Boghni, l’extension du siège de l’APC sera inaugurée. 110 foyers seront raccordés au gaz au village Ibaadjliléne. Le programme sera clôturé à Assi Youcef, où seront inaugurés le nouveau siège d’APC, la bibliothèque communale et une salle de soins au village Voudjana.

K. H.